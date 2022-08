Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen 29-jährigen Sexualstraftäter - Verdächtiger in U-Haft

In einem See in Hessen ist am Freitag ein totes Mädchen gefunden worden. Traurige Gewissheit: Bei dem Opfer handelt es sich um die gesuchte 14-jährige Ayleen A. aus der Nähe von Freiburg. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die 14-jährige Ayleen A. aus der Nähe von Freiburg ist am Freitag tot in Hessen aufgefunden worden. Zuvor hatte die Polizei mit Hochdruck nach dem vermissten Mädchen gesucht.

Nun ist es traurige Gewissheit, die 14-jährige Ayleen A. ist tot. Das Mädchen aus Gottenheim bei Freiburg galt seit über einer Woche als vermisst, die Polizei suchte mit Hochdruck nach ihr. Ihre Leiche wurde Hunderte Kilometer entfernt in Hessen gefunden. Doch was ist geschehen? Dazu hielten sich die Ermittler zunächst bedeckt - bis Montag. Polizei und Staatsanwaltschaft in Freiburg gaben auf einer Pressekonferenz erste Ermittlungsergebnisse bekannt.

„Unsere tiefe Anteilnahme gilt vor allem ihren Eltern, den Geschwistern, ihren Familienangehörigen sowie Freundinnen und Freunden“, sagte der Freiburger Polizeipräsident Franz Semling zu Beginn. Der Fall habe eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, viele Menschen hätten sich mit „hohem Engagement“ an der Suche der Vermissten beteiligt.

Die 14-Jährige aus Gottenheim im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald war seit dem 21. Juli vermisst worden. Ihre Leiche wurde am Freitag fast 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort im Teufelsee im hessischen Wetteraukreis gefunden.

Tatverdächtiger in U-Haft - Verdacht auf Sexualdelikt

Bei der am Samstag erfolgten Obduktion hätte die Todesursache allerdings noch nicht geklärt werden können, informierte der leitende Oberstaatsanwalt in Freiburg, Dieter Inhofer. Dass der Leichnam mehrere Tage im Wasser lag, erschwere die Arbeit der Rechtsmediziner. Nach Ermittlungen habe sich am vergangenen Donnerstag ergeben, dass die 14-Jährige noch am Abend des 21. Juli von einer männlichen Person in dessen Pkw nach Hessen gefahren worden sei. „Gegen die Person richtet sich nun ein dringender Tatverdacht“, so Inhofer.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Deutschen, der im Jahr 2007 wegen eines versuchten Sexualdelikts für zehn Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wurde. Dieser sei am Samstag nach dem Fund der Leiche vorläufig festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Tag zuvor hätten die Beamten Gegenstände des vermissten Mädchens gefunden. Die ermittelnde Staatsanwältin Franziska Scheuble teilte mit, dass aufgrund der Gesamtumstände ein dringender Tatverdacht auch wegen eines Sexualdelikts bestehe.

Der Verdächtige und das Opfer kannten sich nach Angaben der Polizei seit mehreren Wochen über das Internet. Laut Staatsanwaltschaft habe der Verdächtige die Vorwürfe zunächst bestritten und beim Haftrichter geschwiegen. Die Behörde wirft dem 29-Jährigen Entziehung Minderjähriger, sexuelle Nötigung und Mord in Verdeckungsabsicht vor.

Bürgermeister: „Ganz Gottenheim steht unter Schock“

In der Heimat der Schülerin und am weit entfernten Fundort in Hessen herrschen Trauer und Entsetzen. „Es ist das Schlimmste eingetreten, was überhaupt in solch einem Falle eintreten kann. Ganz Gottenheim steht unter Schock“, sagte Bürgermeister Christian Riesterer.

Kripo Freiburg ermittelt im Fall

Das Mädchen war im Teufelsee in einem Naturschutzgebiet der Wetterau nördlich von Frankfurt am Main tot gefunden worden. Dass es sich bei dem Leichenfund im See um die Schülerin aus Gottenheim handelt, hatte eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben.

Die Jugendliche hatte am 21. Juli gegen 18 Uhr ihr Elternhaus verlassen und wurde seitdem vermisst. Eine große Suche der Polizei auch mit Hunden und Polizeihubschrauber brachte keine Ergebnisse. Am Samstag teilte die Polizei dann den Tod der 14-Jährigen mit. Eine Ermittlergruppe der Kripo Freiburg arbeitet an dem Fall.

RND/jst/dpa

