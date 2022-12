Nach Twitter-Streit mit Greta Thunberg: Ex‑Kickboxer Andrew Tate verhaftet

Der berüchtigte Ex‑Kickboxer Andrew Tate ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Rumänien verhaftet worden. Dort war er nach Missbrauchsvorwürfen untergetaucht. Seinen Aufenthaltsort verriet er unabsichtlich in einem Twitter-Streit mit Klimaaktivistin Greta Thunberg.

So präsentierte er sich gern: Der ehemalige Kickboxer und selbst ernannte Internetguru Andrew Tate. (Archivbild)

Bukarest. Der berühmt-berüchtigte ehemalige Kickboxer Andrew Tate ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Donnerstagabend in Bukarest verhaftet worden. Die Polizei in Rumänien werfe dem 36‑Jährigen und seinem Bruder Menschenhandel und mehrfache Vergewaltigung vor, heißt es. Ausgerechnet ein Twitter-Streit mit Klimaaktivistin Greta Thunberg soll die Ermittler auf die Spur der Männer gebracht haben.

Wie das Nachrichtenportal „Bild.de“ berichtet, hatten Pizzakartons einer Restaurantkette, die es nur in Rumänien geben soll, die Fahnder auf Tate aufmerksam gemacht. Doch von Anfang an: Am Dienstag versuchte Tate Klimaaktivistin Greta Thunberg mit einem Tweet zu provozieren. „Hallo, Greta Thunberg“, schrieb er unter ein Foto, das ihm beim Tanken eines kupferfarbenen Bugattis zeigt. Dann prahlte mit seinen 33 Autos: „Das ist erst der Anfang. Bitte nenn mir deine E‑Mail-Adresse, damit ich dir eine vollständige Liste meiner Autos schicken kann inklusive ihrer jeweiligen enormen Klimaemissionen.“

Thunberg reagierte gelassen und schrieb: „Bitte kläre mich auf“, antwortete sie Tate, „schreib mir an die E‑Mail kleinerpenisenergie@hastdunichtsbessereszutun.com.“ Ein kleines Twitter-Duell, das die Klimaaktivistin aus Sicht der User deutlich für sich entschied – ihr Tweet bekam ein vielfaches mehr an Likes als die Äußerungen von Tate.

Verworrenes Statement mit Pizza

Der Ex‑Kickboxer konnte oder wollte das wohl nicht auf sich sitzen lassen. Er postete daraufhin ein Video in dem er sich mit einem verworrenen Statement für den Twitter-Streit rechtfertigt („Meine Autos werden von toten Dinosauriern angetrieben.“). Gleichzeitig wurden ihm in dem Video zwei Pizzakartons gereicht, darauf der Name der rumänischen Fast-Food-Kette Jerry’s Pizza.

Genau das bemerkten rumänische Ermittler. Den Berichten zufolge werden Tate und sein Bruder in dem Land schon länger gesucht, weil sie mindestens sechs Frauen zu pornografischen Handlungen im Internet gezwungen haben sollen. Zudem werden ihnen Vergewaltigungen vorgeworfen. Bei einer ersten Kontrolle seiner Villa in Bukarest sei Andrew Tate im April untergetaucht. Durch die Pizzakartons konnte nun ihr Aufenthaltsort bestimmt worden. Daraufhin seien die Brüder sowie zwei weitere Verdächtige am Donnerstag festgenommen worden. Sie müssen nun mindestens 24 Stunden hinter Gittern verbringen.

Andrew Tate gilt seit Jahren als stark umstritten. Ihm wird unter anderem extreme Frauenfeindlichkeit und der Kontakt zu rechtsextremen Verschwörungs­ideologen vorgeworfen. Im August löschte der Großkonzern Meta seine Accounts auf Instagram und Facebook.

