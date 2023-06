Nachwuchs bei Sumatra-Tigern im Frankfurter Zoo

Feuerwehrleute durchsuchen Trümmerberg

13-stöckiges Gebäude in Alexandria eingestürzt - Zahl der Opfer noch unklar

In Ägypten gibt es unzählige Gebäude, die ohne Genehmigungen und die nötige Sicherheit gebaut worden. Eines von ihnen stürzt am Montag in Alexandria ein. Wie viele Opfer das Unglück gefordert hat, ist noch unklar.