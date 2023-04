﻿Nashornzucht in Südafrika – ein wildes, teures Hobby

Wer in Südafrika Geld hat, steckt gern etwas davon in die Wildtierzucht. Millionär John Hume will nun seine Nashornfarm versteigern, dort leben 2000 Tiere. Mehr als im berühmten Kruger-Nationalpark. Private Liebhaberei von Gutbetuchten – ist das der Artenschutz der Zukunft?

Pretoria. Golf war gestern. Heute hat sich unter Südafrikas Millionärinnen und Millionären ein neues Hobby etabliert: die Wildtierzucht. Für Büffel, Nashorn und Löwe geben die Superreichen schon mal ein ganzes Jahresgehalt aus. Für den heutigen Präsidenten Cyril Ramaphosa hagelte es 2012 Kritik, als er in dem armutsgeplagten Land bei einer Versteigerung 1,8 Millionen Euro auf eine Büffelkuh mit Kalb bot – allerdings den Zuschlag knapp verpasste. Nun könnte eine bevorstehende Auktion all das in den Schatten stellen.

Platinum Rhino liegt in der südafrikanischen Provinz Nordwest zwischen Johannesburg und der Grenze zu Botswana. Die Farm ist etwa so groß wie 12.000 Fußballfelder. Doch hier werden keine Kartoffeln oder Kühe vermehrt – sondern Nashörner. Jedes Jahr kommen 200 neue Breitmaulnashörner hinzu. Inzwischen sind es über 2000 Exemplare und damit mehr als im Kruger-Nationalpark.

Am 26. April soll das größte Nashorn-Zuchtprojekt der Welt bei einer Onlineversteigerung einen neuen Besitzer finden. Startpreis: 10 Millionen US-Dollar. Allerdings ist die Großwildfarm nicht ganz unumstritten, denn den Besitzern wird Profittreiberei auf Kosten einer Tierart vorgeworfen, deren Population Wilderer im letzten Jahrzehnt auf einen Bruchteil ihrer einstigen Größe schmälerten. In ganz Afrika streifen nur noch 16.000 Breitmaulnashörner durch die Savanne; noch schlechter steht es um ihre Verwandten, die Spitzmaulnashörner.

John Hume will sie retten. Der 81-jährige Südafrikaner soll Berichten zufolge ein Vermögen in der Hotellerie gemacht und immer schon eine Schwäche für Nashörner gehabt haben. Vor 14 Jahren begann er mit der Rhinozucht. Inzwischen ist seine Farm Platinum Rhino zu einem kleinen Wildpark angewachsen.

John Hume will die Nashhornzucht retten. © Quelle: Markus Schönherr

Die Mitbietenden setzen ihr Geld nicht nur auf eine Nashornherde und das Land, sondern zusätzlich auf Werkstätten, eine Tankstelle, Hubschrauberlandeplätze, eine Aufzuchtstation für verwaiste Nashornbabys, 50 Häuser für Angestellte, hinzu kommen Gazellen und andere Tiere. Und nicht zuletzt gehören zu dem Paket Hochsicherheitsvorkehrungen samt rund um die Uhr bemanntem Kontrollraum. Die braucht es, um Wilddiebe fernzuhalten. Denn am asiatischen Schwarzmarkt sind die Hörner eine begehrte Ware: Das zerriebene Horn soll einen Kater kurieren können. Und außerdem die Potenz steigern und Krebs heilen, besagt der Volksmund. Das führt dazu, dass Rhinohorn mit 57.000 Euro pro Kilo zeitweise mehr wert war als Gold oder Kokain. Der internationale Handel bleibt streng verboten.

Hume geht es darum, „das Überleben einer genetisch vielfältigen Nashornpopulation zu sichern“. Die Tiere leben ohne großes Zutun der Menschen, betont Michelle Otto, die Tierärztin von Platinum Rhino: „Jedes dieser Nashörner kann wieder ausgewildert werden.“

Allerdings werfen Umweltschützer Hume andere Motive vor. Wie der Großteil der Rhinozerosse in Reservaten wurden auch seine Tiere in der Vergangenheit regelmäßig enthornt – eine schmerzlose und weit verbreitete Methode, sie vor Wilderern zu schützen.

Zugleich aber ist Hume einer der lautstärksten Befürworter für eine Legalisierung des Handels. 2017 war es ihm gelungen, das Verbot zumindest in Südafrika für einige Tage aufzuheben. Artenschützer tobten.

Das Zuchtprojekt, das nun unter den Hammer geht, beherbergt etwa 13 Prozent der weltweit noch lebenden Breitmaulnashörner. „Beachtlich“, findet sogar der WWF. Doch die Umweltschutzorganisation sieht ein anderes Problem: „Dieses besteht zunehmend nicht aus einem Mangel an Nashörnern, sondern aus einem Mangel an Schutzgebieten mit einem sicheren, geeigneten Lebensraum für frei lebende Populationen.“

Heute befinden sich etwa 60 Prozent von Südafrikas Nashörnern in den Händen von Privatbesitzern. Diese geben Untersuchungen zufolge das Dreifache für deren Schutz aus wie die zuständigen Regierungsbehörden; sie investieren in Wärmebildüberwachung, Hundestaffeln und Helikopter. Das zeigt sich auch in der Statistik: Im vergangenen Jahr töteten Wilderer 350 Nashörner in Südafrikas National- und Regionalparks, aber nur 86 in Privatbesitz.

Auch die südafrikanische Ökologin Hayley Clements bevorzugt den Arterhalt in freier Wildbahn. „Doch wenn eine Spezies in ihrem natürlichen Ökosystem gefährdet ist, wie Nashörner es sind, müssen wir nach zusätzlichen Optionen suchen, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Ranches wie jene von John Hume sind eine Möglichkeit.“

Was den Hornhandel angeht, haben nach Ansicht der Forscherin sowohl Gegner als auch Befürworter „vernünftige Argumente“. So habe der Handel mit lebenden Nashörnern schon vor 50 Jahren geholfen, die Tiere vor dem Verschwinden zu retten. Manche erhoffen sich einen ähnlichen Effekt, sollten ihre Hörner eines Tages – auf legale Weise – den Markt überschwemmen.

„Wir müssen einen pragmatischen Mittelweg finden zwischen der utopischen Vorstellung großer Nashornherden in der Wildnis und dem dystopischen Szenario von Nashorn-Tierfabriken“, meint der Umweltökonom Michael ‚t Sas-Rolfes. Nach seiner Einschätzung habe Nashornzüchter Hume sich „verkalkuliert“, da er zwei Dinge nicht einsah: Zum einen ist es Umweltschützern ein Dorn im Auge, wenn Wildtiere zu Zuchtvieh werden. Zum anderen nähere sich die Weltgemeinschaft dem Thema Nashornhandel nur „mit extremer Vorsicht“.

Zu dem Thema forschen auch Vu Hoai Nam Dang und seine Kollegen an der Universität Kopenhagen. Sie befragten jüngst mehrere Hundert Hornkonsumenten in Vietnam zu deren Vorlieben. Die „besorgniserregende“ Erkenntnis: Auch Konsumenten bevorzugten Horn aus freier Wildbahn, da es dem Aberglauben nach besser wirke als jenes von gezüchteten Tieren. Selbst wenn der Handel legalisiert wird, könnte es künftig also einen parallelen Schwarzmarkt geben.

Für Annette Hübschle, Kriminologin in Kapstadt, steht fest, wer in erster Linie vom Handel profitiert: Eliten wie der Staat und Privatunternehmer. „Großartig wäre, wenn die Entscheidungsträger auch die Vorteile für die ansässige Bevölkerung in unmittelbarer Nähe zu den Nashörnern berücksichtigen.“ Für sie sind Ökotourismus und Entwicklungsinitiativen rund um die Nashörner wichtiger als der Hornhandel.

Die Betreiber von Platinum Rhino reagierten nicht auf wiederholte Interviewanfragen der Redaktion.