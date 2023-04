﻿Nationalpark Ostsee: Gegenwind von Wassersportlern und Anglern

Kiel. Die Pläne für den 160.000 Hektar umfassenden Nationalpark Ostsee haben von Beginn an für Aufruhr gesorgt. Jetzt wird der Widerstand konkret: Wassersportler wollen eine gemeinsame Strategie erarbeiten, um ihre Hobbys zu retten. Und auch die Angler bereiten Protest vor.

„Ich möchte eine Bewegung auf die Beine stellen, die sich bedingungslos gegen drohende Verbote naturverträglicher Wassersportarten in der Ostsee einsetzt“, sagt Björn Brüggemann, leidenschaftlicher Surfer und Segler. Denn der mögliche Nationalpark soll nach Bundesrecht zu mehr als der Hälfte aus Schutzzonen bestehen, in denen die Natur sich selbst überlassen wird. Dort wären Sportfischerei und Wassersport verboten, auch wenn bei ihrer Ausübung keine Emissionen ausgestoßen werden.

„Nationalpark bringt gegen Ursachen der Meerverschmutzung nichts“

„Die wahren Gründe für den schlechten Zustand der Ostsee liegen unter anderem in der Überdüngung, bei Munitionsresten sowie Sand- und Kiesabbau“, so Brüggemann weiter. „Dagegen wirkt ein Nationalpark erst einmal nicht.“ Um die Bedürfnisse der Wassersportler zu verdeutlichen, hat der hauptberufliche Psychotherapeut nach Veröffentlichung der Pläne des Nationalparks eine Petition gestartet – mittlerweile hat diese knapp 22.000 Unterschriften. Nun wollen am Freitagabend rund 200 Wassersportlerinnen und -sportler in Kiel die Strategie für ihren weiteren Protest planen.

Noch nicht so gut organisiert, aber genauso betroffen sind die rund 100.000 Angler in Schleswig-Holstein. „Wenn es zu den Nullnutzungszonen kommt, dann kann ich mein Geschäft dichtmachen“, sagt Achim Stahl, Inhaber des Kieler Angelgeschäfts Serious Flyfishing. Ein weitreichendes Angelverbot würde in letzter Konsequenz zu einbrechenden Umsätzen in seinem Geschäft führen. „Ich bin auch für den Naturschutz, aber für mich ist das ein unausgegorenes Prestigeprojekt“, so der Unternehmer. Insbesondere irritiere es ihn, dass Kreuzfahrtschiffe weiter in Kiel anlegen dürften, obwohl diese viele Emissionen ausstießen.

Er wünscht sich deshalb, dass sich auch die Sportfischer zusammenschließen und ihre Argumente vorbringen: „Bisher habe ich das Gefühl, dass unsere Verbände noch nichts machen oder die Informationen nicht weitergeben.“ Das lässt der Landessportfischereiverband nicht auf sich sitzen. „Wir verfassen aktuell ein Schriftstück mit all unserer Kritik sowie den offenen Fragen“, sagt Sprecher Johannes Radtke. Außerdem werde der Verband mit den Wassersportlern ein gemeinsames Vorgehen diskutieren.

Umweltministerium reagiert gelassen

Kritik an den Parkplänen gibt es auch von einigen Kommunen sowie der Tourismusbranche. Das Umweltministerium reagiert gelassen auf den Widerstand. „Kritik ist ein wesentlicher Bestandteil politischer Prozesse, und bald wollen wir auch über sie sprechen – noch bevor ein Gesetzentwurf entsteht“, sagt ein Sprecher.

Vom Frühsommer bis zum Herbst plant das Umweltministerium sechs Workshops zu folgenden Themen: Tourismus, regionale Wirtschaft, Wassersport, Fischerei, Naturschutz, Kreise und Kommunen. Dort will es mit jeweils bis zu 50 Personen über Chancen, Risiken sowie mögliche Kompromisse diskutieren.

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Kieler Nachrichten“.