﻿Luftwaffenübung Air Defender 2023: die Plane-Spotter, die Wache und der Zaun

Die Übung Air Defender 2023, die größte Luftverlegeübung seit Bestehen der Nato, zieht viele Plane-Spotter an, die die in- und ausländischen Flugzeuge sehen und fotografieren wollen. Reservisten aus Schleswig-Holstein bewachen derweil den Zaun.

Hohn. Fred L. (51) ist eigentlich Lagerarbeiter und Auslieferungsfahrer. Er lebt in Schönberg, doch seit Montag hat er die Arbeitskleidung mit der Uniform getauscht. Als Reservist in der Heimatschutzkompanie Holstein hat er für eine Woche Wach- und Sicherungsaufgaben am Fliegerhorst Hohn in Schleswig-Holstein übernommen – einem der Stützpunkte der aktuell laufenden Luftübung Air Defender 2023.