Rechtsextreme feiern Gartenparty mit Hakenkreuzflagge – bis eine Spaziergängerin einschreitet

Döbeln/Gärtitz. Eine Gruppe offensichtlich rechtsextremer Personen hat am Freitag im Döbelner Ortsteil Gärtitz eine Party gefeiert und dabei eine Hakenkreuzflagge und eine Fahne mit Reichsadler an einem Pavillon sichtbar befestigt. Das zeigt ein Video, das eine Spaziergängerin aufgenommen und bei Twitter geteilt hat. Die Frau informierte außerdem die Polizei.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von der „Leipziger Volkszeitung“ bestätigt, trafen Beamte am Partyort etwa 15 Männer an, von denen sie die Personalien aufnahmen. Die auf dem Video zu sehenden Fahnen sollen da jedoch nicht mehr gehangen haben. Auf Grundlage des Videos erstattete die Polizei aber Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zeugin: „Wisst ihr, dass das strafbar ist?“

Eine Zeugin, die scheinbar zufällig am Ort der Feier nahe der Straße Zum Steinbruch in Gärtitz mit ihren beiden Hunden vorbeikam, hatte die Fahnen gesehen. Sie sprach die Männer daraufhin an und machte ein Video von der Situation. Darin geht die Frau auf die feiernden Männer zu und fragt: „Äh, wisst ihr, dass das strafbar ist? Findet ihr cool, oder?“ Einer der Männer antwortet, dass man den Männertag nachfeiere. Die Frau fragt: „Und so feiert man?“ Schließlich sagt ein anderer der Männer: „Was hast du für ein Problem, hau ab!“ Daraufhin entfernt sich die Spaziergängerin.

Auf Twitter erhielt die Frau viel Zuspruch für ihre Zivilcourage. „Verdammt mutig, dass du dorthin gegangen bist und sie konfrontiert hast, danke!“, schreibt beispielsweise ein Nutzer.

Erst in der vergangenen Woche war die Leisniger Apian-Oberschule in den Schlagzeilen, weil zwei Schüler bei einer Bildungsfahrt nach Auschwitz den Hitlergruß gezeigt und davon ein Video ins Netz gestellt hatten. Das zeigte ein Lehrer an. Die Schüler wurden zunächst suspendiert, dann gab es Ordnungsmaßnahmen gegen sie.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“ erschienen.