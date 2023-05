Europas Schlag gegen die ’Ndrangheta: Die Mafiarazzia und das Signal, das sie sendet

Die Hydra aus Kalabrien hat Köpfe eingebüßt. Mehr als 100 Haftbefehle sind es, die seit dem frühen Mittwochmorgen gegen Mitglieder der ‘Ndrangheta vollstreckt worden sind – in Deutschland, Italien, Belgien, Portugal, Rumänien, Frankreich, selbst in Panama, Brasilien. Es ist ein Coup der federführenden europäischen Fahndungsbehörden im Kampf gegen die kriminellen Geschäfte der süditalienischen Mafiaorganisation, zu deren finsteren Kernkompetenzen Drogenhandel und Geldwäsche gehören, zu ihren Methoden Korruption, Erpressung, Gewalt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Ungeheuer, wie es auch die Hydra eines ist, die vielköpfige Schlange aus der griechischen Mythologie. Während ihr in der Sagenwelt für jedes abgeschlagene Haupt rasch zwei neue nachwachsen, wird die ‘Ndrangheta mit diesem 3. Mai 2023 allerdings wohl noch etwas länger zu tun haben. Sie ist nachhaltig geschwächt. Nicht, weil ihr System nun wegen der Menge an Verhaftungen kollabieren würde. Davon ist die ‘Ndrangheta weit entfernt, sie ist ein Global Player. Sie ist geschwächt, weil der Gegner stark wie selten erscheint.

Weltweite Großrazzia gegen italienische Mafiaorganisation ’Ndrangheta Europaweit wurden laut Ermittlern mehr als 100 Verdächtige festgenommen. Allein in Deutschland gab es Dutzende Durchsuchungen und vollstreckte Haftbefehle. © Quelle: Reuters

Der Rechtsstaat ist da - und er ist bissig

Der Gegner, der Rechtsstaat, hat an diesem Mittwoch Boden gutgemacht im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Mit – das zu benennen ließ kaum ein politisch Verantwortlicher im Nachgang aus – Geduld, Akribie, Vertrauen, Kooperation. Entscheidende Tugenden. Dabei ist das mit den Tugenden doch sonst scheinbar Sache der ‘Ndrangheta, zumindest ist das eine der vermuteten Bedeutungen ihres Namens, der wohl aus dem Griechischen kommt, wie die Hydra.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Rechtsstaat ist da. Und er ist bissig. Zwar brachte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) die Pointe etwas wacklig rüber. Aber sie war immer noch scharf genug. „Siegen ist nicht San Luca“, sagte Reul am Nachmittag während der Pressekonferenz der Fahnder aus NRW mit Verweis auf die kalabrische Keimzelle der ‘Ndrangheta. In Siegen hatten Mafiamitglieder seit 2016 eine Eisdiele betrieben, natürlich nur zum Schein. Den Verdächtigen wird unter anderem Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen.

Nordrhein-Westfalen war als eines von fünf deutschen Bundesländern an der groß angelegten Razzia beteiligt. Insgesamt waren im Bundesgebiet mehr als 1000 Beamte im Einsatz, um zu vollenden, was als Operation unter Beteiligung von Europol und Eurojust drei Jahre zuvor angelaufen war – unter der Bezeichnung „Eureka“, angelehnt an den berühmten Ausruf des Griechen Archimedes, der eine Badewanne zum Überlaufen brachte – und „Ich hab‘s gefunden!“ frohlockt haben soll.

Eureka, an diesem Namen lässt sich die Geschichte dieser dezidiert europäischen Aktion auch ganz gut erzählen: Ein Ermittler aus dem belgischen Genk hatte ihn 2019, als alles begann, ins Spiel gebracht. Er wurde dann von den anderen Behörden übernommen. Die Belgier hatten zwei Männer identifiziert, die Kokain aus Südamerika importiert hatten. In ihrem Umfeld: eine Person aus San Luca, was definitiv nicht Siegen ist, sondern ‘Ndrangheta-Land. Die Italiener stiegen mit ins Boot, übernahmen das Ruder, teilten Informationen mit den Kollegen im Ausland, man baute ein wendiges europäisches Ermittlungsschiff. Und stach am Mittwoch zum entscheidenden Schlag in See.

Wie geht es weiter? Mafiosi finden ihre Wege, die Gemeinschaft aber auch

Maßgebliche Knotenpunkte der ‘Ndrangheta-Infrastruktur sind im Ergebnis für den Moment zerschlagen. Das ist ein Erfolg. Wie nachhaltig er ist, muss sich zeigen, Mafiosi finden traditionell schon irgendwann ihre Wege. Kriminalität macht erfinderisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der eigentliche, größere Erfolg ist aber ohnehin das Wie dieser Großrazzia, ihrer Vorbereitung und Durchführung. Gemeinschaftlich. Geschlossen. Geduldig. Das sollte Organisationen wie der Mafia eine Warnung sein. Und den Bürgern des Kontinents eine Erinnerung daran, was Kooperation leisten kann. Wenn Europa funktioniert, dann funktioniert auch der Rechtsstaat. Eine Erkenntnis, die diesen Mittwoch bestenfalls überdauert.