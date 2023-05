Was Sie über die ’Ndrangheta-Mafia wissen sollten

Am Mittwoch ist der nächste Schlag gegen die ’Ndrangheta-Mafia erfolgt. 1000 Einsatzkräfte sind deutschlandweit in einer Razzia gegen das organisierte Verbrechen vorgegangen. Die Polizei durchsuchte zahlreiche Objekte und nahm Mitglieder der Organisation fest. Auch in Italien, Belgien, Portugal, Frankreich, Slowenien, Rumänien, Brasilien und Panama wurden Verdächtige festgenommen. Doch wer sind die ’Ndrangheta überhaupt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wer sind ’Ndrangheta?

Die ’Ndrangheta ist eine Mafia-Organisation aus dem italienischen Kalabrien, einer Region an der südlichen Spitze des italienischen Festlands nordwestlich von Sizilien. Sie agiert nicht mehr nur in Italien, sondern international. Sie soll eine der mächtigsten Mafia-Gruppierungen der Welt sein. Das Bundeskriminalamt schätzt sie als die momentan „relevanteste Mafia-Gruppierung“ ein.

Italien, Cassano Allo Ionio, 2014: Ermittler arbeiten an einem verbrannten Auto, in dem drei verbrannte Leichen in Cassano allo Ionio, Provinz Kalabrien, Süditalien, gefunden wurden. Berichten zufolge wurde ein dreijähriger Junge angeblich von rivalisierenden 'Ndrangheta-Mafia-Banden getötet. © Quelle: Francesco Arena/ANSA/EPA/dpa

Was macht die Mafia-Gruppe?

Die ’Ndrangheta verdienen ihr Geld mit Drogenhandel, insbesondere dem Verkauf von Kokain. 30 Milliarden Euro Gewinn pro Jahr erwirtschaften sie Schätzungen zufolge allein durch das Rauschgift. Dabei arbeiten sie eng mit südamerikanischen Kartellen zusammen. Daneben gehören Korruption, Erpressungen, Geldwäsche, Waffenhandel, Glücksspiel und Prostitution zu ihrem Geschäftsmodell. Einst waren ihre wichtigsten Geldquellen Entführungen und später Giftmüll.

’Ndrangheta Umsatz: Wie viel Geld verdient die italienische Mafia?

Bei einem Prozess 2022 gegen Mitglieder der Mafia schätzten die Strafverfolger den jährlichen Umsatz der Organisation auf rund 54 Milliarden Euro.

Was bedeutet ’Ndrangheta?

Der Namensursprung ist nicht ganz geklärt. Häufig wird eine Verwandtschaft mit dem neugriechischen „andragathia“ vermutet, das so viel bedeutet wie Männlichkeit, Tapferkeit, Tugend oder Heldentum.

Wie lange gibt es die kriminelle Vereinigung schon?

Die Gruppe soll bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in ländlichen Gebieten Italiens aktiv gewesen sein. Damals noch unter anderem Namen: Picciotteria (Picciotto heißt Bursche). In den 1860er Jahren sollen Wahlen in der Region Reggio Calabria von ihr gefälscht worden seien und mussten annulliert werden. Erstmalig erwähnt wurde die Mafia und ihre regelmäßigen Treffen zu Anfang des 20. Jahrhunderts.

Die Razzia 2023 gegen die ’Ndrangheta ist nicht die erste. Schon 2019 gingen Einsatzkräfte in einer europäischen Razzia gegen die Mafia-Organisation vor. Hier stehen Polizisten in einem Eiscafé im Citypalais in der Duisburger Innenstadt. © Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Wo agieren die Mafiosi überall?

Auch wenn ihre Wurzeln in Italien liegen, wirken die ’Ndrangheta auf der ganzen Welt. 60.000 Mitglieder sind einem italienischen Forschungsinstitut zufolge in 30 Ländern vernetzt. Dazu gehören andere europäische Länder wie Deutschland, die Schweiz, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal und Rumänien, aber auch außereuropäische Regionen wie Nord- und Lateinamerika sowie Australien.

’Ndrangheta in Deutschland: Wie verbreitet ist die ’Ndrangheta-Mafia hier?

Deutschland ist nach Italien das Land in Europa, in dem die Mafiosi am aktivsten sind. Zu dem Ergebnis kommt die Forscherin Zora Hauser von der Universität Oxford. Das Bundeskriminalamt geht von mehr als 500 gesicherten Gefolgsleuten und zusätzlich einer hohen Dunkelziffer aus. Die Bundesregierung schätzt, dass etwa 1000 Menschen in Deutschland geschäftig sind. Aufmerksam wurde die Öffentlichkeit 2007 auf die ’Ndrangheta, als ein Konflikt zwischen zwei Mafiafamilien eskalierte und sechs kalabrische Männer vor einem Restaurant in Duisburg ermordet wurden.

Wo genau ist sie in Deutschland ansässig?

Die Behörden ermitteln vor allem gegen Mitglieder in Nordrhein-Westfalen und Rheinlandpfalz. In diesen beiden Bundesländern wurden bei der Razzia im Mai insgesamt 25, und damit die meisten, Haftbefehle erlassen. Aber auch in Bayern und im Saarland ist der Clan aktiv.

Gibt es einen „Mafia-Boss“?

Der 49-jährige Pasquale Bonavota stand an der Spitze der ’Ndrangheta. Bis zu seiner Verhaftung Ende April 2023 in Norditalien wurde er von den italienischen Behörden als eine der gefährlichsten flüchtigen Personen eingestuft. Seit er 2018 wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, war der Mafia-Boss auf der Flucht. Das Forschungsinstitut Demoskopika geht allerdings davon aus, dass die ’Ndrangheta weniger hierarchisch organisiert sind als ihre sizilianische Konkurrenz Cosa Nostra.