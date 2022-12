Nach 19 Jahren Haft: Nepal-Gericht lässt französischen Serienmörder „die Schlange“ frei

Der französische Serienmörder Charles Sobhraj wird nach seiner Anhörung vor dem Bezirksgericht in Kathmandu, Nepal, am 31. Mai 2011 von der nepalesischen Polizei eskortiert. Sobraj wird mit einer Serie von Backpacker-Morden in Asien in den 1970er Jahren in Verbindung gebracht.

© Quelle: picture alliance / dpa