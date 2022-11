﻿Neubaustrecke von Dresden nach Prag: zwei Varianten für Deutschlands längsten Bahntunnel

Dresden. Die Planung für die neue Bahnstrecke zwischen Dresden und Prag nimmt langsam Gestalt an. Die Deutsche Bahn (DB) hat am Donnerstag zwei konkrete Varianten für den Abschnitt zwischen Heidenau und dem tschechischen Verkehrsknoten Ústí nad Labem vorgestellt. Egal welche Variante sich durchsetzt: Am Ende soll Deutschlands längster Eisenbahntunnel durch das Erzgebirge führen und dafür sorgen, dass Dresdner mit dem Zug nur noch knapp eine Stunde bis nach Prag benötigen.

Variante eins: der Teiltunnel

Die erste Möglichkeit für die Strecke sieht zwei Tunnelabschnitte vor. Der erste beginnt in Heidenau und endet bereits knapp 2,5 Kilometer weiter südlich der Sachsenbrücke in Pirna. Eine knapp 500 Meter lange Brücke soll die Züge dann über das Seidewitztal bis zu einem Überholbahnhof in Goes führen. Dieser ermöglicht es den Personenzügen, an den langsameren Güterzügen vorbeizuziehen. Anschließend sollen die Gleise wieder unterirdisch 27 Kilometer weiter durch das Erzgebirge bis ins tschechische Chlumec verlaufen.

Die zwei Varianten für die neue Bahnstrecke Dresden–Prag. In Rot die Volltunnelvariante, in Orange die Teiltunnelvariante. © Quelle: Deutsche Bahn

Variante zwei: der Volltunnel

Die erste Variante ist bei Anwohnerinnen und Anwohnern in der Region jedoch umstritten. Viele befürchten, dass die hohe Anzahl an Zügen besonders im offenen Streckenabschnitt für viel Lärm sorgen könnte. Die Bürgerinitiative „Basistunnel nach Prag“ hat deswegen vor gut einem Jahr eine Volltunnelvariante vorgeschlagen, welche die DB nun konkretisiert hat. Sie soll am gleichen Punkt wie die Teiltunnelvariante in Heidenau starten und anschließend mit einer Gesamtlänge von rund 30 Kilometern direkt nach Chlumec führen. Ein Überholbahnhof müsste dafür bereits in Heidenau eingerichtet werden.

DB muss an die Gleise in Dresden ran

Egal, welche der beiden Varianten am Ende den Vorzug erhält, sicher ist: Die DB muss auch an die Gleise zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Heidenau ran. Der knapp 16 Kilometer lange Abschnitt muss modernisiert werden, da wegen der neuen Strecke später auch dort mehr Züge rollen.

Damit der Verkehr flüssiger läuft, sollen Güterzüge von und nach Heidenau statt bisher 60 dann 80 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Dafür muss der Kurvenradius einiger Gleise erhöht werden. Wo genau dafür angepackt werden muss, wird sich jedoch erst im nächsten Jahr klären, so DB-Projektleiter Kay Müller.

Baubeginn nicht vor 2030

Welche der beiden Tunnelvarianten sich am Ende durchsetzt, wird jetzt ausgiebig diskutiert. Die DB arbeitet dabei mit einem breiten Kriterienkatalog, um bis Ende 2024 eine Vorzugsvariante zu erarbeiten. Diese wird im Anschluss dem Bundestag vorgelegt. Doch selbst wenn das alles reibungslos verläuft, ist ein Baubeginn vor 2030 wohl kaum denkbar, so Müller.

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Dresdner Neueste Nachrichten“.