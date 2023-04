﻿Nach Gullydeckelwurf auf A7: Polizei nimmt überraschend zwei junge Männer fest

Hildesheim. Mehrere Monate haben die Ermittlungen um den Gullydeckel-Wurf auf die A7 bei Hildesheim im Sommer 2022 wie festgefahren gewirkt. Doch jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen: Nachdem die Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag zunächst mitteilte, dass der ursprünglich dringend tatverdächtige 50-Jährige nicht mehr im Visier der Ermittler stehe, folgte jetzt die nächste spektakuläre Wende: Die Polizei nahm mittags zwei 19 und 21 Jahre alte Männer aus dem Kreis Hildesheim vorläufig fest. Sie sollen voraussichtlich am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zuerst berichtete die „Hildesheimer Allgemeine Zeitung“ (HiAZ) darüber.

Die beiden Männer stehen nun im Verdacht, für die Tat vom 20. August 2022 verantwortlich zu sein. Bei der von den Strafverfolgern als versuchter Mord gewerteten Tat waren zwei Insassen eines unter einer A7-Brücke nördlich von Hildesheim hindurchfahrenden VW Golf schwer verletzt worden. Von der Querung aus schlug ein geworfener, 25 Kilogramm schwerer Gullydeckel gegen 3.25 Uhr in ihren Wagen ein. Die Täter warfen noch einen zweiten Gullydeckel auf die Fahrbahn, der zwar kein Fahrzeug direkt traf, aber mehrere beschädigte, als diese darüber fuhren. Einen dritten Deckel entdeckte die Polizei später auf der Brücke liegend.

Mann aus Harsum geriet anfangs in den Fokus

Nach der Tat geriet schnell ein 50-Jähriger aus Harsum in den Fokus und wurde schon am 21. August in Untersuchungshaft geschickt. Der vorbestrafte, psychisch kranke Mann war in der Vergangenheit unter anderem wegen Sachbeschädigungen und Diebstahls aufgefallen – aktenkundig war auch, dass er früher Gullydeckel entwendet hatte. Laut damaligem Haftbefehl, den die HiAZ einsehen konnte, hatte die Polizei nach den Würfen von der A7-Brücke an der Anschrift des 50-Jährigen einen abgelegten Gullydeckel entdeckt, außerdem an dessen Fahrrad Zubehör zum Anheben von Gullydeckeln und zwei Backsteine sichergestellt.

Der 50-Jährige hatte in Vernehmungen zwar eingeräumt, dass er in der fraglichen Nacht zwar mit seinem Fahrrad in der Nähe der Autobahnbrücke gewesen war. Mit den gefährlichen Würfen wollte er aber nichts zu tun gehabt haben. Stattdessen berichtete er von anderen Personen und einem Auto, das er in Tatortnähe gesehen habe. Doch die Staatsanwaltschaft und auch die damals zuständige Richterin hielten die belastenden Indizien gegen den Harsumer für schwerwiegend und ihn für dringend tatverdächtig. Zudem sahen sie Fluchtgefahr: Bei einer Verurteilung habe er eine langjährige Haftstrafe zu erwarten, er verfüge zudem über keine sozialen oder sonstigen Bindungen.

DNA-Spuren einer anderen Person: Die am Gullydeckel gefundenen Proben stammten laut Polizei nicht vom zunächst verdächtigten 50-Jährigen. © Quelle: Clemens Heidrich/dpa (Archiv)

Gullydeckel-Wurf: Ermittlungen gegen 50-Jähriger eingestellt

Doch schon wenige Wochen später kam der 50-Jährige wieder auf freien Fuß, die Ermittler sahen keinen dringenden Tatverdacht mehr. Und nun folgte die komplette Einstellung der Ermittlungen gegen den einst Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft stützte sich nach eigenen Angaben unter anderem auf Aussagen einer Zeugin, die den Harsumer in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Gullydeckelwurf auf seinem Fahrrad in der Nähe seines mehrere Kilometer vom Tatort entfernten Wohnhauses gesehen haben will.

Zudem gibt es relevante Aufnahmen einer Überwachungskamera. Diese in unmittelbarer Nähe des Hauses des Mannes entstandenen Bilder sollen ebenfalls den 50-Jährigen zeigen – so kurz nach der mutmaßlichen Tatzeit, dass es als äußerst unwahrscheinlich gilt, dass er die Entfernung zwischen Tat- und Wohnort in dieser geringen Zeit zurückgelegt haben kann. Gegen eine Täterschaft des 50-Jährigen spricht zur Überzeugung der Staatsanwaltschaft zudem das Gewicht der Tatwerkzeuge: Es sei kaum vorstellbar, dass der Mann die jeweils 25 Kilogramm wiegenden Gullydeckel in einer Tasche am Lenker seines Fahrrads oder in seinem Fahrradkorb transportiert hat. Auch die an einem geworfenen Gullydeckel gesicherte DNA stimme nicht mit der des Mannes überein.

Verdächtiges Auto in Tatortnähe unterwegs

Während der Mann bis Mittwoch über Monate hinweg aber weiter offiziell als einziger Verdächtiger galt, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft offensichtlich schon seit Längerem den 19- und 21-Jährigen im Visier. Sie sollen mit eben jenem Fahrzeug am Tatort unterwegs gewesen sein, von dem der ursprünglich Beschuldigte nach seiner Festnahme berichtet hatte. Zudem gibt es nach Auskunft der Ermittler Zeugenhinweise darauf, dass derselbe Wagen an den Orten unterwegs war, an denen die benutzten Gullydeckel vor den Würfen gestohlen worden waren.

Auffällig ist die Kürze der Zeit zwischen der öffentlichen Mitteilung der Staatsanwaltschaft über die Einstellung der Ermittlungen gegen den 50-Jährigen und der Festnahme der beiden Verdächtigen nur wenige Stunden später am selben Tag. Ein Zufall? Oder haben Polizei und Staatsanwaltschaft auf Ereignisse reagiert, die Folge der Presseinformation und der Berichterstattung waren? Diese Fragen bleiben zunächst unbeantwortet. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Christina Wotschke, erklärt: „Zu weiteren Details der laufenden Ermittlungen machen wir derzeit keine Angaben.“