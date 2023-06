Neues Fischsterben in der Oder? „Die Situation ist nicht gut“

Herr Wolter, im Gleiwitzer Kanal und dem abzweigenden Kedzierzyn-Kanal in Polen sind 450 Kilogramm tote Fische gefunden worden. Von Sauerstoffmangel ist die Rede, jetzt wird Sauerstoff ins Wasser gepumpt. Wie konnte es dazu kommen?

Wenn sich Algen gleich welcher Art entwickeln und deren Blüte zusammenbricht, dann ist die übliche lokale Wirkung, dass es sehr schnell zu Sauerstoffzehrung kommt, weil das organische Material der Algen unter Sauerstoffverbrauch umgesetzt wird. Das führt oft dazu, dass die Sauerstoffwerte sehr rapide sinken und man dann ein lokales Fischsterben hat.

Angeblich gab es ja Stellen in den beiden Kanälen, wo auch die toxische Goldalge gefunden wurde, die für das große flussweite Fischsterben 2022 in der Oder verantwortlich gemacht wird.

Der Vorfall betrifft die polnische Seite. Ich kenne den Fall auch nur aus den Medien, und es lässt sich für mich aus der Ferne schwer beurteilen. Ich kann deswegen nicht genau sagen, ob die Stellen mit den toten Fischen identisch mit denen sind, an denen man zuletzt die Goldalge bekämpft hat. Vor einer knappen Woche waren da chemische Trupps unterwegs, um im Großversuch im Gleiwitzer Kanal in zwei Staustufen Goldalgen zu vernichten. Kann sein, die Maßnahme war sehr erfolgreich und der Zersetzungsprozess führte zu massivem Sauerstoffschwund. Kann auch sein, dass die Maßnahme selbst zum Problem wurde: Eines der eingesetzten Präparate war Wasserstoffperoxyd, das zum Bleichen von Haaren genommen wird. Das ist in den Konzentrationen, die erzielt werden sollten, fischtoxisch.

Wir haben eine sehr alarmierende Nachricht bekommen.

Wie ist die Präsenz der toxischen Goldalge derzeit?

Wir haben schon im Frühjahr aus dem Stausee Czarne eine sehr alarmierende Nachricht bekommen. Da haben die polnischen Kollegen berichtet, dass die Goldalge sich dort von drei Millionen Zellen pro Liter auf 47 Millionen Zellen pro Liter vermehrt hat – und das bei einer Leitfähigkeit von unter 900 Mikrosiemens pro Zentimeter – ein Maß für den Ionengehalt des Wassers – und Wassertemperaturen von etwas über 13 Grad Celsius. Damit ist meine Annahme vom letzten Jahr, dass man bezüglich der Goldalge mit 1000 Mikrosiemens auf der sicheren Seite ist, ad absurdum geführt. Jedenfalls kann die Alge offenbar auch bei niedrigeren Temperaturen wachsen.

Und jetzt ist es deutlich wärmer.

Derzeit sind wir in der Oder schon über 20 Grad Celsius. Parallel nimmt die Wasserführung gerade ab, die Wasserstände sinken, sodass sich durch die Einleitungen auch die Konzentration des für die Goldalge wichtigen Kochsalzes wieder erhöht. Zudem haben wir auch das Problem, dass die Oder ja schon ein nährstoffbelasteter Fluss ist. Die Grundnährstoffe für alle Algenentwicklungen sind also da. Und weil im vorigen Jahr auch sehr viele Großmuscheln gestorben sind, fehlt ein wichtiger Fressfeind der Algen.

Das Salz aus den polnischen Bergwerken ist schuld?

So hatte es Greenpeace in seinem Bericht, so stand es in vielen Veröffentlichungen – dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit von dort kommt.

Jetzt wäre der Zeitpunkt, die Salzfrachten stark zu reduzieren.

Ist seit dem Fischsterben von 2022 zumindest etwas weniger Salz in die Oder eingeleitet worden?

Es ist schwer zu beurteilen, ob sich an den Frachten viel geändert hat. Im November, Dezember, war die Leitfähigkeit sehr hoch, obwohl der Fluss sehr viel Wasser führte. Das habe ich so interpretiert, dass die Bergwerke ihre Speicherbecken zu einer Zeit leerten, als die Wassertemperaturen so niedrig waren, dass kaum Algenwachstum zu befürchten war. Um dann im Sommer wieder speichern zu können. Ich weiß nicht, wie fein man die Einleitbedingungen justieren kann, jedenfalls wäre jetzt der Zeitpunkt, die Salzfrachten stark zu reduzieren. Vor wenigen Tagen hatten wir etwas über 1900 Mikrosiemens Leitfähigkeit – das ist fast das Level, bei dem es 2022 losging.

Man liest immer wieder mal, dass „höchstwahrscheinlich“ das Gift der Goldalge an der Katastrophe schuld hatte. Ist das gar nicht sicher?

Da ist absolut zweifelsfrei, das bestätigen alle Expertenberichte. Natürlich wird immer wieder auch die Nährstoffeinleitung in den Fluss erwähnt und andere Abwässer mit organischen Anteilen. Aber wären es nur Phosphor und Stickstoff gewesen, hätte uns das möglicherweise eine grüne oder braune Algenblüte beschert, die dann zusammengebrochen wäre und Sauerstoffmangel verursacht hätte, wodurch ein paar Fische gestorben wären. Durch das Kochsalz aber konnte eine Brackwasseralge im Süßwasser gedeihen – mit ihrer hochgiftigen Blüte.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat Polen in der Vorwoche aufgerufen, die Oder zu schützen. Bisherige Aufforderungen zur Regulierung der Salzeinleitungen hätten nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Ein gesunder Fluss wäre doch auch im Interesse Polens. Gehen da wirtschaftliche vor ökologischen Interessen?

Wer privatwirtschaftlich interessiert ist, maximiert seine Gewinne oft schamlos – das haben wir nicht nur in Polen. In Deutschland haben wir nur das Glück, dass es bei uns vor allem Kalisalze sind, die unsere Flüsse versalzen, womit Prymnesium parvum, die Goldalge, nichts anfangen kann. Unsere Genehmigungsgesellschaft ist voller Ausnahmegenehmigungen für die Kaliindustrie. Polnische Wissenschaftler halten uns denn auch vor, mal auf die Leitfähigkeit von Saale und Werra zu schauen, wo wir derzeit viel höhere Werte als in der Oder haben.

Wir müssen Anpassungen an die Folgen des Klimawandels betreiben.

Salz überall – nur in der Oder ist das falsche.

Die Zukunft stellt an die Wasserwirtschaft die Anforderung, dass nicht mehr in Salzfracht, also in Menge gedacht wird, sondern dass die Konzentration wichtig ist. Da wir jetzt wirklich Anpassungen an die Folgen des Klimawandels betreiben müssen – denn aufhalten werden wir den nicht –, müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass in Niedrigwasserzeiten weniger Wasser zur Verfügung stehen wird, und wir mit unseren derzeitigen Einleitpraktiken einen geringeren Verdünnungseffekt haben werden. Wodurch bislang völlig ungefährliche Abwässer eine Konzentration bekommen können, die ökologische, wenn nicht sogar gesundheitliche Folgen hat. In Sachen Einleitung muss auf Konzentration umgestellt werden.

Auf die Oder bezogen: Ist Salz so schwer auszufiltern, dass man es einfach einleitet?

Die Trennung ist nicht umsonst, sie ist teurer, als das Zeug einfach so wegzukippen. Aber bei der Kochsalzgewinnung kriegen wir es ja auch aus dem Wasser raus. Da verdampft das Wasser. Ähnliche Apparate großindustriell zu betreiben, kostet Geld. Wie viel, kann ich nicht beurteilen. Man könnte auch mit Zuschusswasser verdünnen – aber dafür würden enorme Mengen benötigt. Vor dem Hintergrund der Profitmaximierung wird die schnellste und billigste Möglichkeit genutzt.

Ich kann die Situation nicht entdramatisieren. Sie ist nicht gut.

Ist das nächste Fischsterben also schon im Gange oder zumindest programmiert?

Im Gange ist es noch nicht, aber ich kann die Situation auch nicht entdramatisieren. Sie ist nicht gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Versuche, die Goldalge im Gleiwitzer Kanal zu bekämpfen, ein Großexperiment waren, und dass man die Blüte in der Oder beim nächsten Mal chemisch im Keim ersticken will. Ich bin persönlich noch zu keiner finalen Bewertung gekommen. Möglicherweise würde das große Teile der Oder schützen, ginge aber zulasten einzelner Stauhaltungen mit ihren Fischen. Deutschland und Polen haben Überwachungssysteme installiert. Andererseits wäre es makaber, wenn die Frühwarnsysteme uns nur rechtzeitig sagen, wann wir die leeren Eimer zum Einsammeln der toten Fische rausstellen müssen.

Was würde eine weitere massive Goldalgenblüte, ein weiteres großes Artensterben nach nur einem Jahr für die Oder bedeuten?

Um das zu beantworten, bräuchte ich eine Glaskugel. Wir haben bei einigen Arten sehr starke Verluste festgestellt, jedoch keine, nicht einmal unsere kleine und damit sehr anfällige Goldsteinbeißer-Population, ist komplett verschwunden. Aber wenn das jetzt noch mal passiert, wird sich die Ausgangslage an potenziellen Laichfischen noch einmal ganz dramatisch verschlechtern. Und wir wissen nicht, ob wir 2024 dann wieder so ein tolles Frühjahr bezogen auf die Wasserversorgung bekommen. 2023 war die Hydrologie den Fischen sehr gewogen. Wir hatten lang anhaltende hohe Frühjahrswasserstände, sodass die vorhandenen Vordeichländer alle gut überflutet wurden und wir sehr gute Reproduktionsbedingungen für die Fische hatten, vor allem sehr gute Brutaufwuchsbedingungen. Ende Mai haben wir gesehen, dass die Hechte sehr gut reproduziert haben und abgewachsen sind. Ich habe deswegen auch gesagt: Der Fluss gibt sich alle Mühe. Hätten wir nach einem weiteren großen Sterben auch noch ein trockenes schlechtes Reproduktionsjahr, dann wäre das ein richtiger GAU.

Auch für die Muscheln, die für eine Bestandserholung länger brauchen.

Sicher. Muscheln sind nur nicht so mobil wie andere Organismen. Sie sind auch auf einen guten Fischbestand angewiesen, weil das erste Muschelstadium parasitisch an Fischen lebt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Muschellarve einen geeigneten Wirt trifft, ist umso höher, je mehr Fische da sind.

Die neuen schweren Traktoren verdichten den Boden bis in fünf Meter Tiefe.

Was müsste getan werden, damit der Fluss Oder dauerhaft gesundet?

Als Ökologe würde ich sagen, man gibt die Güterverkehrsfunktion komplett auf. Sie ist auf der Oder ohnehin sehr gering und nach aktuellen Verkehrsprognosen auch nur begrenzt steigerungsfähig. Das eröffnet Möglichkeiten, an einem realen Beispiel die Ertüchtigung der Flüsse zur Anpassung an den Klimawandel zu fördern und damit auch fischereiliche, touristische und ökologischen Nutzen zu fördern.

Was noch?

Man lässt wieder mehr Überflutung in den Auen zu. Die Landschaften am Fluss sind alle sehr stark drainiert. Überall sind kontraproduktive Entwässerungsgräben – da braucht es ein Umdenken. Wir müssen stattdessen Wasser in der Landschaft zurückhalten. Zwei Effekte der landwirtschaftlichen Nutzung stehen der Anpassung der Flüsse an den Klimawandel entgegen. Neben der Drainage ist es die Bewirtschaftung immer größerer Flächen mit immer schwererer Technik. Die neuen schweren Traktoren verdichten den Boden bis in fünf Meter Tiefe. Und ein so verdichteter Boden kann weniger Wasser aufnehmen. In der Folge hat man mehr Oberflächenabfluss, mehr Feinsedimente, Dünger – all das gelangt in die Gewässer und ins Umland. Der Wasserrückhalt muss viel weiter gehen als die natürliche Überschwemmung in der Aue, die flussbegleitende Moore wieder ein bisschen zum Schwamm macht.

Muss man Revitalisierungsmaßnahmen in Angriff nehmen?

Ja. Man würde wieder Flussinseln schaffen, die den Wasserabfluss verlangsamen. Fast alle Wasserstraßen wurden ja historisch begradigt, jede Möglichkeit zur Seitenerosion fehlt. Das Wasser wird schnellstmöglich zum Meer transportiert. Das kann man sich eigentlich nicht mehr leisten. Die Klimafolgeprognosen sagen, dass wir weniger Niederschlagereignisse haben werden. Wenn wir nicht versuchen, das Wasser zurückzuhalten, werden wir umso massiver mit Trockenheit zu tun haben. Mit dementsprechend größeren Schäden für die Landschaft.

Zu Christian Wolter: Nach der Ausbildung zum Diplom-Fischereiingenieur an der Humboldt-Universität zu Berlin arbeitet Dr. Christian Wolter als Fischökologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, wo er heute die Arbeitsgruppe Fließgewässer-Revitalisierung leitet. Neben zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsprojekten untersucht er seit nunmehr fast 30 Jahren die Fischgemeinschaftsstruktur in der Oder. Seine Forschungsinteressen umfassen strukturierende Faktoren der Fischgemeinschaften in großen Flüssen, urbanen Gewässern und Wasserstraßen, das prozessbasierte Verständnis von Fischgemeinschaftdynamiken, fischbasierte Gewässerbewertung, Fließgewässerrevitalisierung, aber auch die umwelthistorische Entwicklung von Fischbeständen und Gewässerlandschaften.