Polizei: Klimaaktivisten wollten Neujahrskonzert in Wien stören

Wien. Die Polizei hat in Wien Klimaaktivisten vor einer anscheinend geplanten Störaktion während des weltweit live übertragenen Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker aufgegriffen. Die Aktivisten seien nach ersten Informationen bereits im Gebäude des Musikvereins gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Aktivisten hätten Kleber dabei gehabt, hieß es weiter. Zuerst hatte die Zeitung „Kurier“ darüber berichtet.

Mit Sekundenkleber hatten sich Aktivisten in den vergangenen Monaten in Deutschland und anderen Ländern auf Straßen, an Flughäfen und in Museen selbst festgeklebt. Sie wollen damit in die Schlagzeilen kommen und ihren Forderungen nach konsequenteren Maßnahmen gegen den Klimawandel Nachdruck verleihen.

RND/dpa