﻿Neun Kinder, 41 Enkel und 70 Urenkel: Ehepaar ist stolz auf Großfamilie

Kostenfrei bis 15:22 Uhr lesen

Kommunalwahl 2023

Die CDU hat in Heikendorf Stimmen eingebüßt, der SPD-Fraktionsvorsitzende kündigt seinen Austritt aus der Partei an und die AfD zieht mit einem Sitz in die Gemeindevertretung. Nach der Kommunalwahl ist in Heikendorf vieles anders.