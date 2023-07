Neun Leichen aus überflutetem Tunnel in Südkorea geborgen

Seoul. Nach den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in Südkorea haben Retter in einem Tunnel neun Leichen gefunden. Neun Überlebende seien in der Stadt Cheongju aus dem schlammigen Wasser gerettet worden, sagte der örtliche Feuerwehrchef Seo Jeong Il am Sonntag. Vermutlich zehn Menschen würden noch vermisst.

Nach heftigen Regenfällen hatte eine Sturzflut am Samstagabend (Ortszeit) etwa 15 Fahrzeuge binnen weniger Minuten in dem Tunnel eingeschlossen darunter ein Bus. Wie viele Menschen in den Fahrzeugen gesessen haben, könne er noch nicht genau sagen, räumte Feuerwehrchef Seo ein. Fast 900 Rettungskräfte seien im Einsatz unter ihnen Taucher. Fotos und Videos zeigten Rettungskräfte mit Schlauchbooten an dem abgesperrten Tunnel.

Rettungskräfte führen eine Suchaktion neben einem Linienbus entlang einer von den Fluten überschwemmten Straße durch, die zu einem unterirdischen Tunnel führt. Nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen sind in Südkorea mehrere Menschen ums Leben gekommen. © Quelle: Kim Ju-hyung/Yonhap/AP/dpa

Ein Vertreter der Provinzfeuerwehr von Chungcheong sagte, eine Mischung aus Wasser, Schlamm und Trümmern stehe noch etwa vier bis fünf Meter hoch in dem Tunnel. Es könne Stunden dauern, bis die Brühe abgepumpt sei. Die Retter gingen behutsam vor, um mögliche Überlebende nicht zu gefährden.

37 Unwettertote gemeldet

Mit dem Fund der Toten stieg die Zahl der Unwetteropfer auf 37. Mindestens 35 Menschen mussten verletzt in Krankenhäusern behandelt werden.

Südkorea wird seit einer Woche von Wolkenbrüchen heimgesucht, die größere Gebiete unter Wasser setzten und Erdrutsche auslösten. In den Städten Gongju und Cheongyang sind vom 9. Juli bis Samstag mehr als 600 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. In Cheongju, wo der Tunnel überflutet wurde, waren es 540 Liter. Bis Dienstag könnten weitere 300 Liter Regen fallen.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden knapp 50 Straßen und mehr als 100 Häuser zerstört. Mehr als 8850 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, gut 27.000 Haushalte waren ohne Strom.

