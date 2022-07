Boston. Nach der Tötung eines neunjährigen Mädchens in England hat die Polizei einen Verdächtigen wegen Mordes angeklagt.

Der 22-Jährige werde an diesem Montag einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire am Sonntag mit. Er war in einem Park der ostenglischen Hafenstadt Boston gefasst worden, nachdem die Polizei mit Aufnahmen von Überwachungskameras nach ihm gesucht hatte.

Das von der Polizei von Lincolnshire herausgegebene Foto-Handout von einer Überwachungskamera zeigt einen Mann, der nach der Tötung eines neunjährigen Mädchens in England als Verdächtiger gilt. © Quelle: Lincolnshire Police/PA Media/dpa

Der Litauer soll das Kind am frühen Donnerstagabend in einer ruhigen Straße im Stadtzentrum erstochen haben. Medienberichten zufolge hatte die Neunjährige mit ihrer jüngeren Schwester gespielt, als es angegriffen wurde. Die Mutter habe die Tat aus einem Café heraus gesehen.

Nach Informationen der Zeitung „Sun“ könnte ein mögliches Motiv sein, dass der mutmaßliche Täter von der Mutter des Mädchens, die Chefin einer Personalagentur sei, Geld für Fabrikarbeit gefordert habe. Der Fall löste landesweit Entsetzen aus, Innenministerin Priti Patel zeigte sich schockiert.

RND/dpa