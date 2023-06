Neuschwanstein: US-Tourist soll Frau getötet haben - Ermittler hoffen auf Videos

Ilko-Sascha Kowalczuk im Interview

„Faschisten bekämpfen“: Was der Aufstand vom 17. Juni 1953 mit Putins Überfall auf die Ukraine zu tun hat

Es gibt wohl keinen zweiten deutschen Historiker, der sich so intensiv und bereits so lange mit dem Vorgängen rund um den 17. Juni 1953 in Ostdeutschland beschäftigt, wie der in Berlin geborene Ilko-Sascha Kowalczuk. Was einst als Volksaufstand gegen die SED-Diktatur in die Geschichte einging, erinnert heute, 70 Jahre später, in vielen Belangen an den Freiheitskampf der Ukraine seit 2014.