Wellington. Eine Familie in Neuseeland hat in gebraucht gekauften Koffern zwei Kinderleichen entdeckt. Die Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren seien schon seit Jahren tot, weil die Koffer seit mindestens drei oder vier Jahren auf einem Speicher gestanden hätten, sagte Polizeikommissar Tofilau Faamanuia Vaaelua am Donnerstag. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. Die Identifizierung der Leichen laufe noch. Klar sei, dass die Toten Verwandte in Neuseeland gehabt hätten.

Keine weiteren Einzelheiten bekannt

Die Familie in Auckland hatte die Koffer und andere Haushaltsgegenstände bei einer Internet-Auktion ersteigert, vergangenen Woche abgeholt und zu sich nach Hause gebracht. Vaaelua betonte, sie hätten mit dem Tod der Kinder nichts zu tun und seien verstört. Auch für ihn und seine Leute sei der Fall ein schwieriges Unterfangen - er sei schließlich selbst Vater von kleinen Kindern. „Egal wie viele Jahre du im Dienst bist und wie viele grässliche Fälle du untersucht hast - es ist nie eine einfache Sache“, sagte Vaaelua. Sein Team arbeite hart, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Polizei untersucht den Fall sei vergangener Woche, hatte bislang aber keine Einzelheiten bekannt gegeben. Vaaelua sagte, die Polizei habe auch Kontakt mit Interpol und anderen Polizeibehörden im Ausland aufgenommen.

