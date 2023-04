In Neuseeland sollten Kinder auf Katzenjagd gehen

Schwester von „Problembär“ Bruno

Jogger getötet: Bärin JJ4 aus Norditalien wurde eingefangen

Die Bärin, die vor zwei Wochen im Trentino einen Jogger getötet hat, ist in der Nacht auf gestern eingefangen worden. In einem Freigehege wartet die Bärenmutter nun auf ihre Tötung. Ihre problematischen Geschwister Bruno (in Bayern) und JJ3 (in Graubünden) hatte das gleiche Schicksal schon 2006 und 2008 ereilt.