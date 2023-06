Axtattacke in Neuseeland: Mann greift offenbar wahllos Restaurantgäste an – vier Verletzte

Ursachensuche geht weiter

Europa-Park öffnet einen Tag nach Brand wieder seine Tore

Am Montag ist ein Großbrand im Europa-Park in Rust ausgebrochen. Die Flammen sind gelöscht – und schon einen Tag will das Familienunternehmen will wieder regulär und mit nur wenigen Einschränkungen öffnen. Noch immer ist die Ursache für das Feuer unklar.