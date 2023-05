„Schlimmster Albtraum“: Mehrere Tote bei Brand in Hostel in Neuseeland

Bei einem schweren Brand in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington sind in der Nacht zum Dienstag mindestens sechs Menschen gestorben. Ein vierstöckiges Hostel hatte kurz nach Mitternacht Feuer gefangen, so die Einsatzkräfte. Laut Neuseelands Premierminister Chris Hipkins rechnen die Behörden mit weiteren Todesopfern. Die Polizei vermute bis zu zehn Tote. Bis zu 30 weitere würden noch vermisst, meldete die Zeitung „The New Zealand Herald“ in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) auf ihrer Internetseite.

Polizeiberichten zufolge ist die Brandursache zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt. Der Leiter des Feuerwehrbezirks, Nick Pyatt, bezeichnete das Feuer als „einen Brand, der nur einmal im Jahrzehnt vorkommt“. Das berichtet etwa die Neuseeländische Zeitung „Stuff“. Das Dach des Hostels sei wegen den Flammen in den oberen Etagen einsturzgefährdet. „Die Feuerwehrleute mussten ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um so viele Menschen wie möglich rauszuholen“, sagte er. Pyatt bezeichnete den Einsatz als seinen „schlimmsten Albtraum“. Die Einsatzkräfte können das Gebäude auch am frühen Morgen noch immer nicht betreten.

Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Feuers in dem Gebäude aufgehalten haben, ist bislang unklar. Die Feuerwehr hat bereits 52 evakuierte Gäste gemeldet. Medienberichten zufolge können in dem vierstöckigen Hostel bis zu 92 Gäste beherbergt werden. Bis auf wenige Zimmer sei das Wohnheim ausgebucht gewesen, so etwa der „Guardian“.

RND/hyd/dpa