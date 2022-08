Eine schwere Gewalttat ereignet sich am frühen Abend vor einer Pizzeria in Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen). Dabei wird ein Mann durch Messerstiche getötet und eine Frau schwer verletzt.

Polizeifahrzeuge stehen am Tatort in Neustadt.

Hannover. Bei einem Messerangriff vor einer Pizzeria in Neustadt am Rübenberge ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau sei bei der Attacke am Freitagabend verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover. Der mutmaßliche Täter sei noch vor Ort von Einsatzkräften überwältigt und festgenommen worden. Laut „Hannoverscher Allgemeiner Zeitung“ war der Gewalttat ein Streit zweier Fahrradfahrer vorausgegangen.

Der angegriffene Mann habe sich nach der Attacke auf offener Straße noch in die Pizzeria retten können, sei dort jedoch gestorben. Auf Fotos waren ein blutverschmiertes Auto und ein mit Blutflecken übersäter Parkplatz vor dem Restaurant zu sehen.

Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Die Tat habe sich um 17.55 Uhr ereignet, heiß es. Weitere Details - etwa zur Identität von Opfern und Täter - und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

RND/dpa