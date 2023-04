Das im Februar bei rund zwei Grad aus dem See des Prospect Parks in Brooklyn gerettete Alligatorenweibchen ist tot. Es starb am vergangenen Sonntag im Zoo der Stadt, wo es aufgepäppelt wurde.

In eiskaltem See ausgesetzt: In New York geretteter Alligator gestorben

Ein aus einem kalten See in New York City geretteter und zum Wiederaufpäppeln in einen Zoo der Stadt gebrachter Alligator hat es nicht geschafft. Das Tier sei gestorben, teilte der Bronx Zoo mit, der von einem „tragischen Fall der Tiermisshandlung“ sprach. Das Weibchen erhielt ausgedehnte medizinische Zuwendung und wurde ernährt. Am Sonntag sei es dennoch seinen Verletzungen erlegen, hieß es in der Mitteilung.

Das Alligatorenweibchen wurde im Februar eingefangen. © Quelle: NYC Parks

„Diese Alligatorin litt und starb, weil ihr Besitzer entschied, sie in einem extrem geschwächten Zustand in einen kalten See zu werfen, anstatt ihr die tierärztliche Pflege zuteil werden zu lassen, die sie hätte retten können“, sagten Zoovertreter. „Wildtiere sind keine Haustiere“.

Eine Autopsie habe gezeigt, dass das Tier unter chronischem und schwerem Gewichtsverlust litt sowie unter extremer Blutarmut und Infektionen im Darm und an der Haut.

Das auf fünf bis sechs Jahre geschätzte, etwa anderthalb Meter lange Reptil hatte den Angaben zufolge auch ein chronisches Magengeschwür wegen eines Badewannenstöpsels, den es in seiner Zeit als vermeintliches Haustier verschluckt hatte. Der Badewannenstöpsel wurde von Tierärzten noch entfernt.

Der Badewannenstöpsel ist auf einem Röntgenbild zu erkennen. © Quelle: © Bronx Zoo

Als die Alligatorin im Februar aus dem See des Prospect Parks in Brooklyn gerettet und in den Bronx Zoo gebracht wurde, wog sie nur rund sieben Kilogramm. Ein Tier dieser Länge sollte zwischen 13,6 und 15,9 Kilo wiegen, hieß es damals.

RND/AP