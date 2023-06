New York: Polizeichefin Keechant Sewell tritt nach 18 Monaten zurück

New York Citys Polizeichefin Keechant Sewell gibt ihr Amt nach 18 Monaten auf. Ihren Rücktritt gab sie am Montag (Ortszeit) in einer E-Mail an die Belegschaft bekannt. Bürgermeister Eric Adams bestätigte die Entscheidung und dankte Sewell für deren „standhafte Führung“.

Die 51-Jährige war die erste Frau an der Spitze der Polizei der größten Stadt der USA. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern ist das NYPD die größte US-Polizeibehörde. Der Zeitpunkte für ihren Abgang und für die Vorstellung des Nachfolgers oder der Nachfolgerin blieben zunächst offen.

Einige Arten von Kriminalität seit Sewells Antritt rückläufig

Das Amt übernahm Sewell, als Adams – selbst Ex-Polizist – im Januar 2022 Bürgermeister von New York City wurde. Im Wahlkampf hatte er versprochen, eine Frau mit der Führung der Polizei zu betrauen.

In ihrer Amtszeit konnte Sewell einige Erfolge verbuche: Einige Arten von Kriminalität – etwa Mord – sind rückläufig. Dafür musste sie etliche Krisen meistern, darunter einen tödlichen Schusswaffenangriff auf zwei Beamte in ihrem ersten Monat im Amt.

Nur selten im Rampenlicht

Sewell mied das Rampenlicht weitgehend und stellte sich selten für Interviews zur Verfügung. Es gab auch Spekulationen, wonach sie nicht wirklich die Kontrolle über die Polizeibehörde habe. Nahrung bekamen die Gerüchte durch Adams‘ Entscheidung, den früheren New Yorker Polizeichef Phillip Banks zum Vizebürgermeister für öffentliche Sicherheit zu ernennen. Banks hält nahezu wöchentlich Informationsveranstaltungen zur Verbrechensbekämpfung ab, bei denen Sewell oft fehlte.

Ein Stadtbeamter, der kürzlich mit Sewell sprach, sagte der „New York Times“, dass Banks sich wie ein Schattenkommissar der Polizei verhielte und dass Sewell sich frustriert und untergraben gefühlt hätte, weil sie seine Entscheidungen verteidigen musste.

In einem Interview im Mai wurde Sewell nach der Rolle gefragt, die Banks in der Abteilung spielen würde. Sie sagte, sie respektiere seine Erfahrung, aber machte auch deutlich, dass sie das Sagen hatte. „Das ist meine Polizei“, sagte sie damals noch.

RND/AP/dpa/nis