New Yorks neue „Ratten-Zarin“: Grundschullehrerin soll Rattenplage bekämpfen

Die Ratten haben New York fest im Griff: Sie sind überall – mehr als drei Millionen Sichtungen gab es im vergangenen Jahr – und ihnen ist nicht beizukommen. Jetzt legt die Stadt all ihre Hoffnung in Kathleen Corradi, ausgerechnet eine ehemalige Grundschullehrerin soll als „Direktorin für Nagetier-Minderung“ die Stadt von den Ratten befreien.

New York (AP) — Die Bekämpfung von Millionen von Ratten in New York liegt jetzt in den Händen einer ehemaligen Grundschullehrerin. Bürgermeister Eric Adams präsentierte am Mittwoch Kathleen Corradi als neue „Ratten-Zarin“ der US-Metropole, für die erstmals die Stelle einer „Direktorin für Nagetier-Minderung“ geschaffen wurde.

Corradi zeigte sich entschlossen, den Kampf gegen die Rattenplage in den Griff zu bekommen - was keinem „Rat Czar“ vor ihr gelungen ist. Mit der Stellenbeschreibung habe sie allerdings gefremdelt, denn explizit gesucht wurde eine „blutdürstige“ Person mit „Killerinstinkten“, die massenhaft Ratten umbringen könne.

„Als ich das erste mal die Stellenausschreibung sah, war ich mir nicht sicher, ob das echt ist“, sagte Corradi bei der Vorstellung in einem Park von Harlem. „„Blutdürstig“ ist nicht ein Wort, das man normalerweise in einer Arbeitsplatzbeschreibung sieht und es ist sicherlich nicht ein Wort, mit dem ich mich beschreiben würde.“

Die Rattenplage steht auf der Liste New Yorker Probleme auf einer Stufe mit Kriminalität, Obdachlosigkeit und teuren Mieten. Weder Fallen noch Gift haben die Zahl der Nager vermindert, 3.2 Millionen Sichtungen wurden 2022 gemeldet. „Ratten sind schlau, sie sind widerstandsfähig“, erklärte Adams, der selbst im Februar zu einer Geldstrafe wegen Rattenbefalls in einem ihm gehörenden Haus in Brooklyn verdonnert worden war.

Corradi will ihre Arbeit in Harlem beginnen. Dort solle eine „Rattenminderungszone“ geschaffen werden, 3,5 Millionen Dollar stehen für den „Rattenreduzierungsplan“ zur Verfügung. Sollten in Harlem entwickelte Strategien funktionieren, sollen sie auf andere Stadtteile ausgeweitet werden. „Sie werden viel von mir sehen und viel weniger Ratten“, versprach Corradi.

