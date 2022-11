﻿„Mir wurde immer beigebracht, dass ich ein Mädchen bin“

Paula Sonntag aus Göttingen ist weder Frau noch Mann – sondern nicht binär. Leicht hat man es damit nicht in einer Welt, die alles in „männlich“ und „weiblich“ einsortiert. Von überholten biologischen Dogmen und sonderbaren Dating-Fragen.

Göttingen. Dieser Artikel erschien zuerst im „Göttinger Tageblatt“.

Das ist die Essenz von Sonntags Nichtbinarität: keine Schubladen. „Aber das heißt nicht, dass ich bestimmte Charaktereigenschaften ablehne. Ich bin gerne manchmal feminin, ich bin gerne manchmal maskulin.“ Stereotypes Verhalten zu verteufeln sei nicht der Punkt. Sondern die Überwindung der binären Kategorie Geschlecht. „Es geht um die Offenheit, zu sagen: ,Diese Kategorie richtet mehr Schaden an, als sie uns nützt – wieso schaffen wir sie nicht einfach ab?’“

„Es geht um Offenheit“: Sonntag will sich in keine Schublade stecken lassen

„Ich schätze die meisten Menschen so ein, dass sie nicht diskriminieren wollen“, sagt Sonntag. Hinweise zu ihrem diskriminierendem Verhalten verstünden viele aber gerade deshalb als persönlichen Angriff. Sonntag wünscht sich, dass binäre Menschen in solchen Momenten zuhören, statt sich zu verteidigen. Auch könne man es Nichtbinären leichter machen, indem man alle Menschen nach ihren Pronomen fragt, statt einfach vom Äußeren auf das Geschlecht zu schließen. Und die richtigen Pronomen zu verwenden, sei ganz einfach Übungssache.

Ein Sache aber trifft auf fast alle nicht binären Menschen zu: Sie sind immer wieder der Übergriffigkeit von binären Mitmenschen ausgesetzt. Wer beispielsweise auf einem Date erzähle, nicht binär zu sein, werde schon mal nach der Beschaffenheit der Genitalien gefragt. Absurd, findet Sonntag – binäre Menschen frage man ja auch nicht einfach so nach ihren Genitalien.

Wer nach Genitalien fragt, überschreitet eine Grenze

Dass Sonntag weder das männliche noch das weibliche Geschlecht hat, ist die eine Dimension von Sonntags Nichtbinärsein. Die andere Dimension ist das Geschlecht als Politikum. „Für mich ist es auch eine politische Haltung, dass ich das so offen auslebe.“ Das landläufige Verständnis von Geschlecht aufzubrechen – das sei ein Schritt hin zur Auflösung des Patriarchats, das in unserer Gesellschaft tief verankert sei. Sonntag ist jedoch wichtig zu betonen, dass andere nicht binäre Menschen nichts Politisches in ihrer Geschlechtsidentität sehen: Nicht für alle bedeute Nichtbinärsein das Gleiche.

Offenes Nicht-Binär-Sein ist für Sonntag „eine politische Haltung“

Dabei müsste es so nicht sein. Sonntag weiß: In der Wissenschaft ist die Binarität der Geschlechter längst infrage gestellt. Viele Forschende sprechen mittlerweile von einem Spektrum der Geschlechtervarietäten statt von „weiblich oder männlich“. Dennoch lernt man im Biologiestudium, dass es nur zwei Geschlechter gebe. Was davon abweicht, gelte als krank. „Obwohl es dazu Forschung gibt, die sich fachlich eigentlich nicht angreifen lässt.“ Sowohl in der Sozialwissenschaft als auch in der Biologie gelte das Konzept der Binarität als überholt.

Nicht binär zu sein heißt für Sonntag also auch, immer überlegen zu müssen, wie viel man vom wahren Selbst preisgeben kann. „Das ist ein konstanter Stress, der im Alltag mitkommt. Kann ich es jetzt offen sagen, ohne Gewalt oder Diskriminierung zu erleben?“ Wie anstrengend das ist, könnten andere selten verstehen.

Spektrum der Geschlechter statt „Mann oder Frau“: Auch Forschende stellen Binarität infrage

Rein äußerlich entspricht Sonntag der Rolle der Frau. Einerseits empfindet Sonntag das als Privileg: Wegen des Aussehens oft als weiblich eingeordnet zu werden, schütze vor Gewalt, die sich gegen Nichtbinäre richtet. Andererseits gibt es Phasen, in denen Sonntag absichtlich keine Röcke und Kleider trägt. Denn manchmal ist es schwer für Sonntag, automatisch als weiblich gelesen zu werden. Sonntags Utopie, in der Kleidungsstücke nicht mit einem Geschlecht gleichgesetzt werden – sie ist noch weit entfernt.

Geschlechtsneutrale Toiletten würden Paula Sonntags Alltag um einiges einfacher machen. © Quelle: John Arehart

Der Toilettengang, die Art zu sprechen, die Länge der Haare, die Farbe des Einwegrasierers: Wieso wird jede noch so profane Dimension der menschlichen Existenz unter „männlich“ oder „weiblich“ einsortiert? Und weshalb wird reflexartig abgelehnt, was sich da nicht einsortieren lässt? Konzepte von weiblichem und männlichem Geschlecht gäben Sicherheit, vermutet Sonntag. „Die Leute wissen, sie haben diese Rolle, und sie müssen sich dementsprechend verhalten.“ Viele Menschen überfordere, was außerhalb dieser Rollen liegt.

Geschlechterrollen geben Menschen Sicherheit

Doch es sind nicht nur die Kommentare, die Sonntag im Alltag darauf hinweisen, dass Sonntag nicht der Norm entspricht. Denn fast alle Bereiche des Lebens sind zweigeteilt, in „für Männer“ und „für Frauen“. Dadurch wird Sonntag immer wieder daran erinnert, „dass es für nicht binäre Menschen in der Gesellschaft keinen Platz gibt“. Ein simples Beispiel: Frauen- oder Männerklo? Im öffentlichen Raum geht Sonntag zur Behindertentoilette, „weil sie für alle Geschlechter ist“.

Das Nichtbinärsein werde Sonntag häufig abgesprochen. Oft verlangten Menschen eine genaue Erklärung für Sonntags Identität – „sonst glauben sie dir nicht“. Viele sähen in Sonntags offener Nichtbinarität auch eine Diskussionseinladung. „Wenn du dich tagtäglich rechtfertigen musst, dann merkst du einfach, dass du nicht akzeptiert wirst.“

Im öffentlichen Raum geht Sonntag zur Behindertentoilette, „weil sie für alle Geschlechter ist“.

Bestärkt hat Sonntag der Kontakt zu einer anderen nicht binären Person während der Jugend. „Ich konnte diese ganzen Gedanken aussprechen, ohne dass jemand sagt: Hey, was ist denn los mit dir?“ Gerade zu Beginn sei es schwergefallen, das Konzept vom Junge-oder-Mädchen-Sein aufzubrechen: „Mir wurde immer beigebracht, dass ich ein Mädchen bin.“ In dieser Phase der Unsicherheit sei vor allem eines wichtig gewesen: dass jemand zugehört hat – ohne zu urteilen. Zwar wurde sich Sonntag erst als Teenager über die eigene Nichtbinarität klar, betont aber: „Als nicht binärer Mensch bist du dein Leben lang nicht binär.“

Den Wunsch, den Geschlechternormen zu entkommen, hat Sonntag schon das halbe Leben. Mit zwölf Jahren behauptete Sonntag, ein höheres Testosteronlevel als andere Mädchen zu haben. „Das hab ich mir selbst und allen anderen erzählt, um zu erklären, wieso ich nicht so typisch weiblich bin.“ Erst hinterher habe Sonntag verstanden, dass das ein Weg war, Gefühle zu rationalisieren, die Sonntag damals nicht einordnen konnte.

Für Sonntag war es wichtig, dass jemand zuhört, ohne zu urteilen

Bei der Geburt wurde Sonntag das weibliche Geschlecht zugeordnet. Dass der selbstgewählte Name, Paula, weiblich verstanden wird, ist Sonntag bewusst. Namen sowie Kleidung solle man danach auswählen können, was einem gefällt. Die gesellschaftliche Vorstellung davon, was für ein bestimmtes Geschlecht normal oder angemessen ist, solle keine Rolle spielen. „Das ist die Utopie, wo ich hinmöchte.“

Was Pronomen sind, wissen wir aus dem Deutschunterricht: Sie ersetzen Nomen und Namen. Dabei zeigen sie immer das Geschlecht des Nomens an. Die gängigen deutschen Personalpronomen sind „er, sie, es“ – männlich, weiblich, neutral. Trans und nicht binäre Menschen benutzen oft sogenannte Neopronomen. Es sind Wortneuschöpfungen, die weder auf männliches noch auf weibliches Geschlecht hinweisen. Ein beliebtes Pronomen ist „dey“, das häufig „dey/deren/demm“ dekliniert wird. Ein Anwendungsbeispiel: „Das ist Paula, dey trägt gerne Röcke. Ich habe mich lange mit demm unterhalten. Ich finde deren Geschichte interessant.“

Wer als nicht binäre Person den echten Namen preisgebe, gehe das Risiko ein, angefeindet zu werden. Aus diesem Grund möchte Sonntag auch nicht mit einem Foto im Tageblatt erscheinen: Zu groß ist die Furcht vor einem transfeindlichen Angriff. Sonntag ist 23 Jahre alt, lebt in Göttingen und studiert Biologie an der Georg-August-Universität. Mit den Pronomen „dey“ (statt „sie“ oder „er) und „deren“ (anstelle von „ihr“ oder „sein“) fühlt sich Sonntag wohl – man könne die Pronomen aber auch einfach weglassen.

Einer dieser Menschen ist Paula Sonntag. Sonntag heißt eigentlich anders, doch benutzt ein Pseudonym zum Schutz der Identität. „Je mehr Transrepräsentation es gibt, desto mehr Gewalt gibt es“, sagt Sonntag. Sonntag identifiziert sich als trans, weil das bei der Geburt zugeordnete Geschlecht mit Sonntags Nichtbinarität nicht übereinstimmt.

Paula Sonntag aus Göttingen ist nicht binär: weder Mann noch Frau – und wählt die Kleidung nach Gusto

Auf einer Pride-Demonstration in Amsterdam halten Teilnehmende eine Flagge, die nicht binäre Menschen repräsentiert. © Quelle: IMAGO/NurPhoto

Nichtbinarität ist dabei ein Überbegriff: Die Geschlechtsidentität kann irgendwo zwischen männlich und weiblich liegen. Genau so können Nichtbinäre aber auch zweigeschlechtlich sein, also sowohl Mann als auch Frau. Manche nicht binäre Menschen sind auch genderqueer, das heißt, dass sie sich nicht festlegen, was ihr Geschlecht angeht. Zu den Nichtbinären gehören auch Menschen, die agender sind: Sie haben gar kein Geschlecht.

Und damit endet das Spektrum der Möglichkeiten aus dieser Sicht: Es gibt Mädchen und es gibt Jungs, Frauen und Männer. Doch nicht alle Menschen werden davon repräsentiert. Es gibt nämlich auch jene, die sich weder mit dem einen noch mit dem anderen Geschlecht identifizieren. Sie sind nicht binär: keinem der binären Geschlechter männlich und weiblich eindeutig zugehörig.

Unser Leben ist von Geschlecht geprägt, schon bevor wir auf die Welt kommen. „Was wird es denn?“, ist oft die erste Frage, die Schwangeren gestellt wird. Werdende Eltern träumen davon, mit ihrem Sohn einen Fußball durch den Vorgarten zu kicken oder mit ihrer Tochter ein Puppenhaus einzurichten. Denn Jungs machen das eine und Mädchen das andere – diese Vorstellung prägt immer noch viele Menschen.