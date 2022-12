﻿Brandenburg: Mastbetrieb soll gesunde Ferkel vergast haben

In einem Mastbetrieb in Brandenburg sind angeblich junge Schweine mit Gas getötet worden. Das behaupten Tierschützer, die heimliche Videoaufnahmen davon machten und die Szenen ins Netz stellten. Nun beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall.

Niederer Fläming. Zehn kleine Ferkel werden in eine Kiste geworfen, dann wird der Deckel geschlossen. Die kleinen Tiere liegen quer übereinander, als Kohlendioxid-Gas eingeleitet wird. Die jungen Schweine winden sich 16 Minuten lang, bis sie verenden. Gedreht wurden diese Aufnahmen in einem Schweinemastbetrieb in der brandenburgischen Gemeinde Niederer Fläming von Tierschutzaktivisten mit versteckten Kameras, die im Stall und auch direkt in der Gaskiste platziert waren. Die ARD und der Spiegel zeigten die Bilder im Fernsehen und im Netz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Videos der Tierschützer von Animal Rights Watch

Das Videomaterial wurde von Aktivisten aus dem Umfeld der Tierschutzorganisation Animal Rights Watch aufgenommen. Die Sprecherin der Gruppe, Sandra Franz, erklärt die Hintergründe: „Das Problem ist, dass die Sauen seit Jahrzehnten darauf gezüchtet werden, immer mehr Ferkel zu werfen. Dabei kommen auch schwächere Tiere zur Welt, die zwar lebensfähig sind, aber nicht schnell genug wachsen würden.“ Diese Tiere werden aussortiert und dann mit dem giftigen Gas getötet.

Ein Standbild aus dem Video der Aktivisten. Die Ferkel werden von einem Mitarbeiter lebendig in die Kiste geworfen. © Quelle: Animal Rights Watch e.V.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tierschützerin Sandra Franz beobachtet bei Nachforschungen in den Mastbetrieben in ganz Deutschland eine zunehmende Zahl an Gasboxen: „Früher wurden mehr Tiere erschlagen. Ich denke, niemand macht das gerne. Die Technik der Vergasung ist auch dazu da, die Psyche der Mitarbeiter zu schonen und das Töten zu erleichtern.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Tötung mit Gas ist grundsätzlich erlaubt

Die Methode Schweine mit Kohlenmonoxid zu ersticken, ist grundsätzlich legal. Eine Alternative wäre ein Schlag mit einem Knüppel auf den Kopf des Tieres und ein anschließender Kehlschnitt. Jedoch darf man grundsätzlich nur unheilbar erkrankten und schwer verletzten Ferkel töten.

Dies bestätigt auch das Veterinäramt der Kreisverwaltung Teltow-Fläming: "Die Tötung von nicht überlebensfähigen Saugferkeln durch den Schweinehalter ist in der Sauenhaltung nicht zu vermeiden." Die Behörde kann aber allein aufgrund der Videos nicht feststellen, ob die Tiere krank genug für eine Nottötung sind: "Eine Beurteilung des Gesundheitszustands anhand der Aufnahmen ist nicht zuverlässig möglich." Jedoch sei zumindest ersichtlich, dass die Tötung selbst nicht korrekt durchgeführt wurde. "Die Aufnahmen zeigen augenscheinlich Fehler, die bei dem Verfahren gemacht werden. Diese sind tierschutzrelevant und müssen unbedingt vermieden werden."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Grund für die grausame Behandlung sei vor allem der wirtschaftliche Druck auf die Erzeuger, so Aktivistin Franz gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. „Die Fleischpreise sind extrem niedrig. Ein etwas schwächeres Tier aufzuziehen, kann sich schlicht niemand leisten. Das ganze System ist krank.“ Der aufgedeckte Fall in Brandenburg sei kein grausamer Einzelfall, sondern eher die Regel.

„Bis zum Rand gefüllten Tötungsboxen“

Der Spiegel hat die Videos der getöteten Ferkel mit zwei Veterinärinnen ausgewertet. Eine der beiden, Julia Pfeiffer-Schlichting, zeigt sich schockiert: „Die Aufnahmen aus den bis zum Rand gefüllten Tötungsboxen gehören zum Grauenvollsten, was ich je gesehen habe.“ Laut den Tierärztinnen werden wohl auch eklatante Fehler bei der Tötung gemacht. Das Gas wird erst eingelassen, als die Tiere bereits in der Kiste liegen. Dadurch zieht sich der Erstickungstod unnötig in die Länge.

Auf den Bildern und Videos der Aktivisten zeigen sich zudem weitere Verfehlungen der Tierzüchter. Eine Sau wurde tot inmitten ihrer Jungen gefunden. Viele Tiere hatten offene, unbehandelte Wunden. Für eine Stellungnahme war der Betrieb auf MAZ-Anfrage nicht zu erreichen.

Der Zustand der Schweine auf den Fotos und Videos der Aktivisten ist insgesamt sehr schlecht. © Quelle: Animal Rights Watch e.V.

Auch das Kreis-Veterinäramt hat eine Vor-Ort-Untersuchung angeordnet, nachdem die Aufnahmen der Aktivisten gemacht wurden. Zumindest auf dem Papier scheint sich der Betrieb an die gesetzlichen Vorgaben zu halten, so das Amt: „Im Betrieb hängt eine rechtskonforme Standard-Arbeitsanweisung zur Tötung der Ferkel. Es wurde angeordnet, dass zukünftig diese Arbeitsanweisung in allen Punkten anzuwenden ist.“ Das Verfahren liegt mittlerweile auch bei der Staatsanwaltschaft Potsdam zur Prüfung. Es werde aktuell noch geprüft, ob es sich bei den festgestellten Verstößen um Straftaten nach dem Tierschutzgesetz handelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ökofleischproduktion als Alternative

Dass Tierzucht und Fleischproduktion auch anders geht, zeigt Andreas Lütteken. Er betreibt seinen Biolandhof mit Bauernhofpension Klinkenmühle bei Gottsdorf in Brandenburg. „Wir haben rund 170 Rinder und 30 Schweine. Die Tiere können sich das ganze Jahr im freien bewegen und werden ohne Transport direkt auf unserem Hof geschlachtet.“

Die drei Töchter von Bauer Andreas Lütteken helfen auf dem Biohof mit. © Quelle: privat

Landwirt Lütteken weiß aber, dass er in einer anderen Situation ist als konventionelle Erzeuger: „Ich ziehe grundsätzlich jedes Ferkel groß, auch wenn mal eins dabei ist, das etwas schwächer ist.“ In jedem Wurf gebe es Tiere, die von Anfang an kleiner sind. Diese würden dann im Laufe der Zeit auch deutlich langsamer wachsen und erst später ihr Schlachtgewicht erreichen. „Aber wir füttern auch diese Schweine mit durch. Es ist zwar wirtschaftlicher Blödsinn, aber ich kann mir das wegen der wenigen Tiere erlauben.“ Der Großbetrieb in Niederer Fläming hingegen hat laut Handelsregister im Jahr 2020 eine Bilanzsumme von knapp sieben Millionen Euro.

Andreas Lütteken macht schon seit mehr als 20 Jahren Ökolandbau. Er findet es traurig, wenn Jungtiere getötet werden, nur weil sie zu dünn sind: "Das geht gar nicht." Trotzdem will er seine Kollegen nicht an den Pranger stellen. "Die Konsumenten wollen das billige Fleisch. Die Produzenten stehen mit dem Rücken zur Wand. Man bekommt teilweise nur 20 Euro für ein Ferkel." Besonders in den letzten Jahren sei die Schweinemast oft ein Verlustgeschäft gewesen. Viele, besonders kleinere Betrieben hätten aufgeben müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Lösung wären strengere Vorgaben für das Tierwohl aus der Politik, die auch umgesetzt werden, sagt Bauer Lütteken. „Aber die müssen dann in ganz Europa und besser noch auf der ganzen Welt gelten. Sonst liefert die Konkurrenz das Billigfleisch einfach aus dem Ausland zu uns.“

Dieser Text erschien zuerst bei der Märkischen Allgemeinen.