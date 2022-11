﻿Immer mehr Schulen in Hannover setzen auf Unisex-Toiletten – Unterstützung von Kultusministerin

Um non-binäre Kindern und Jugendlichen zu unterstützen, wollen immer mehr Schulen in Hannover ein für sie passendes Toilettenangebot machen. Unterstützung gibt es von Niedersachsens neuer Kultusministerin. Sie betont: „Die Gesellschaft hat sich verändert.“ Diversität müsse sich deshalb auch in den Schulen widerspiegeln.

Hannover. Niedersachsens neue Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) unterstützt den Vorstoß von Schulen in der Region Hannover, für Kinder, die sich nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, eigene Toiletten zur Verfügung zu stellen. So gibt es an einigen Schulen bereits WCs für non-binäre Schüler oder auch Unisex-Toiletten, die von allen Menschen genutzt werden können.

Hamburg sagte auf Anfrage dieser Zeitung: „Die Gesellschaft hat sich verändert, und das spiegelt sich natürlich auch in den Schulen wider. Jugendliche setzen sich mit dem Thema Diversität intensiver und differenzierter auseinander, als das früher der Fall war. Ich finde das gut und meine, dass Diversität sichtbar sein sollte, auch in Schulen. Wenn die Schulgemeinschaften und Schulträger im Zuge von Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen auch mehr Unisex-Toiletten anbieten, begrüße ich das.“ Als Land wolle man „die entsprechenden baurechtlichen Rahmenbedingungen schaffen“, damit dies praktikabel sei.

Die Ministerin betonte: „Wichtig ist: Es geht hier nicht um Vorschriften, sondern um Möglichkeiten. Wenn die Wünsche und Bedarfe vor Ort entsprechend sind, dann wollen wir das auch ermöglichen.“ Die Schülerschaft müsse gehört, beteiligt und eingebunden sein, sagte Hamburg, in Hannover scheine das gut zu funktionieren. Aber auch in anderen Regionen des Landes gebe es unterstützungswürdige Aktionen wie Vielfalt-Arbeitsgemeinschaften oder das symbolische Hissen der Regenbohnenfahne.

Anzahl non-binärer Jugendlicher unklar

Unklar ist derweil, wie groß der Anteil non-binärer Schüler in Hannover ist. Die Mitglieder einer Queer-AG an der Goetheschule in der niedersächsischen Landeshauptstadt, die sich für die Einrichtung eines non-binären WCs starkgemacht haben, erzählen etwa, dass dies von mindestes 20 bis 30 Jugendlichen genutzt werde. Schulleiter berichten, dass bei Anmeldungen für angehende Fünftklässler es immer wieder Eltern gebe, die beim Geschlecht ihres Kindes divers ankreuzten, und auch an den Grundschulen ist dies Thema bereits virulent. Aber statistische Zahlen dazu liegen weder bei der Stadt Hannover noch beim Land vor.

Ein Angebot unabhängig von tatsächlich Betroffenen: Schulen können ihre WCs erweitern, auch wenn Schüler dies nicht explizit fordern. © Quelle: Katrin Kutter

„Die Regionalen Landesämter für Schule und Bildung erfassen derzeit statistisch nur zwei mögliche Geschlechter von Schülerinnen und Schülern“, sagt Sprecherin Mareike Wellmeier. „Es sind uns aber über alle Jahrgänge hinweg aus den Schulen Fälle bekannt, in denen sich Schülerinnen und Schüler – unabhängig des Eintrags auf der Geburtsurkunde – weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen.“ Mit ihnen werde dann an den Schulen vor Ort sensibel umgegangen.

Familien und Lehrkräfte könnten sich auch von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen beraten lassen. Natürlich könnten Schulen völlig unabhängig von der tatsächlichen Anzahl betroffener Schüler Unisex-Toiletten installieren lassen, heißt es. Das sei nur ein Beispiel dafür, wie es möglich sei, ein diskriminierungssensibles Schulklima zu schaffen.

Sind Unisex-Toiletten ein geschützter Raum?

Unisex-Toiletten sehen Schulleiterinnen und Schulleiter allerdings mit ambivalenten Gefühlen. Einerseits sei es gut, dass so die Geschlechterfrage nicht gestellt werde, andererseits berge eine Toilette für alle Schüler auch die Gefahr von etwaigen Übergriffen. Dabei sollten Toiletten doch eigentlich ein geschützter, intimer Raum sein.