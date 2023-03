Niedersachsen: Polizei findet toten Säugling in Wohnung

Im Landkreis Celle in Niedersachsen haben Ermittler ein Neugeborenes leblos in einer Wohnung gefunden. Gegen die Mutter wird mittlerweile wegen des Verdachts des Totschlages ermittelt. Ihr wird vorgeworfen, den Säugling nach der Geburt in einen Plastikbeutel gelegt und diesen verschlossen zu haben.

Celle/Winsen. Die Polizei hat ein totes Neugeborenes in einer Wohnung in Winsen/Aller im Landkreis Celle in Niedersachsen gefunden. Gegen die Mutter wird nun wegen Totschlags ermittelt, sie sitzt in Untersuchungshaft. Ihr wird vorgeworfen, den Säugling nach der Geburt am frühen Montagmorgen in einen Plastikbeutel gelegt, ihn verschlossen und anschließend in einem Abfallbehälter im Bad deponiert zu haben. Warum sie das tat, ist noch unklar.

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei war die 32-Jährige am Montag gegen 19 Uhr mit dem Rettungswagen in das allgemeine Krankenhaus Celle gekommen, in das sie sich selbst einliefern ließ. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass sie vor kurzer Zeit entbunden hatte. „Im Krankenhaus gab sie an, ihre Schwangerschaft nicht bemerkt zu haben“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Nach der Geburt habe sie einen Bekannten beauftragt, den Säugling in einer Babyklappe abzugeben.

Celle: Ermittler finden toten Säugling im Badezimmer

Das teilte der Stationsarzt der Polizei mit, die fand aber keine Anhaltspunkte für die Schilderung der Mutter. „Es ist nicht nachweisbar gewesen, dass der Säugling in einer Klappe untergebracht worden ist“, hieß es bereits am Mittwoch von der Polizei. Die Ermittlerinnen und Ermittler durchsuchten daraufhin ihre Wohnung in Winsen/Aller – und fanden das tote Baby im Badezimmer.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion der Leiche davon aus, dass der Säugling bei seiner Geburt gelebt hat und lebensfähig gewesen ist. Als die Mutter das Kind in dem Plastikbeutel im Abfallbehälter deponiert habe, habe sie den Tod des Neugeborenen zumindest billigend in Kauf genommen. „Aufgrund der Lagerung des Kindes in dem Behälter oder aufgrund des Sauerstoffmangels verstarb dieses hiernach“, heißt es dazu in der Mitteilung.

Die 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen, das Amtsgericht Celle erließ am Donnerstag einen Haftbefehl gegen sie. „Die Beschuldigte, die keine weiteren Kinder hat, hat sich zu dem Vorwurf bislang nicht geäußert“, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Weitere Angaben zu einem Motiv der Frau können die Ermittlerinnen und Ermittler derzeit nicht machen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.