Mindestens 100 Menschen sterben bei Bootsunglück in Nigeria

Abuja. Beim Kentern eines Bootes im Norden Nigerias sind nach Angaben der Polizei mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen.

Das Boot sei am frühen Montagmorgen auf dem Fluss Niger verunglückt, sagte der Polizeisprecher im Staat Kwara, Okasanmi Ajayi, am Dienstag. Die Suche nach Überlebenden sei verstärkt worden. Sie hielt am Dienstagnachmittag noch an.

Ein Anwohner berichtete, die Insassen seien auf der Rückkehr von einer Hochzeit gewesen. Einige seien an Unterwegshalten ausgestiegen, berichtete Usman Ibrahim. Zum Zeitpunkt des Unglücks seien noch mehr als 100 Menschen an Bord gewesen. Viele seien ertrunken, weil das Boot gegen 3.00 Uhr verunglückt sei und viele erst Stunden später davon etwas mitbekommen hätten. Unter den Toten seien Frauen und Kinder. Nach einigen Leichen werde immer noch gesucht.

Bootsunfälle kommen in Nigeria immer wieder vor. In vielen Gegenden liegen Orte direkt an Flüssen. Vor Ort gebaute Boote sind das Hauptverkehrsmittel. Nach Angaben der Behörden sind sie oft überladen und werden schlecht instand gehalten.

RND/AP