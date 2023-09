Tausende Nigerianer fordern nach Tod eines Popstars Aufklärung

Abuja. Der mysteriöse Tod eines Popstars hat in Nigeria landesweite Proteste ausgelöst. Tausende Menschen gingen am Donnerstag in verschiedenen Städten auf die Straße und forderten von den Behörden Aufklärung über die Umstände des Todes von Ilerioluwa Aloba, eines unter seinem Künstlernamen „MohBad“ bekannten Afrobeat-Sängers. Der Gouverneur des Bundesstaats Lagos, Babajide Sanwo-Olu, rief „alle Freunde und Fans des Verstorbenen“ auf, „Ruhe zu bewahren und von aufrührerischen Äußerungen und voreingenommenen Schlussfolgerungen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aloba war am Dienstag vergangener Woche im Alter von 27 Jahren in einem Krankenhaus in Lagos verstorben. Er war zuvor wegen einer unbekannten Krankheit eingeliefert worden.

Hat sich mit seiner Musik in die Herzen vieler Nigerianer gesungen: Mohbad. © Quelle: Sunday Alamba/AP

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leiche wurde bereits exhumiert

Die Polizei in Lagos teilte mit, dass die Leiche am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) exhumiert worden sei, um die unklaren Umstände seines Todes zu untersuchen. Man habe aufgrund von Beschwerden eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, die „alle Behauptungen, Verdächtigungen und Andeutungen aus verschiedenen Quellen zum Tod des Sängers zusammenfassen“ solle. Gouverneur Sanwo-Olu sicherte zu, „dass alle, die in irgendeiner Weise an den Ereignissen beteiligt waren, die zum Tod von MohBad geführt haben, nach einer gründlichen Untersuchung vor Gericht gestellt werden“.

RND/AP