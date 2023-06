Bootsunglück in Nigeria: vor allem Frauen und Kinder unter den 108 Toten

Polizei ermittelt

Geiselnahme in Dresden: Täter stürzt bei Flucht von Balkon und stirbt

In einem Hochhaus in Dresden soll am Freitag ein Mann eine Frau als Geisel genommen haben. Als die Polizei eintraf, versuchte der Täter über den Balkon zu flüchten und stürzte dabei in die Tiefe.