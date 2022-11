Knapp 500.000 Euro: Versteigerung von zerschmetterter Kurt-Cobain-Gitarre

US-Polizei: Vier Tote nahe University of Idaho gefunden – Hintergründe unklar

In der Nähe der University of Idaho in den USA wurden am Sonntag vier Tote gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Universität reagierte auf die Entdeckung der Toten mit einer Warnung an ihre Studierenden, sich für etwa eine Stunde an einen sicheren Ort zu begeben.