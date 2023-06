Das Dorf der Frauen – von Montag bis Freitag

Ein kleines Dorf mit über 330 Einwohnerinnen und Einwohnern in Brasilien. Eins, wie es womöglich Hunderte von ihnen gibt. Und doch ist Noiva do Cordero ein Dorf, das über die Grenzen des Landes hinaus berühmt geworden ist. Nicht, weil die Männer unter der Woche ihre Heimat verlassen, um im 85 Kilometer entfernten Belo Horizonte zu arbeiten, und ihre Frauen zurücklassen. Nicht, weil sie sich selbst mit Gemüse und Nahrungsmitteln versorgen.

Sondern, weil die Frauen das Sagen haben, das Oberhaupt eine Frau ist, die die Geschicke der Gemeinschaft lenkt. Das alles passiert in einem Land, das sich gerade von der frauenfeindlichen und autokratischen Regierung von Jair Bolsonaro verabschiedet hat. Es ranken sich Sagen um das Dorf: Es sei nur von Frauen bewohnt, alle seien jung, schön und heiratswillig. Sie würden ihre Männer ins Exil schicken, um ihre Affären zu sich nach Hause einzuladen. In jedem Mythos findet sich aber auch immer ein Funken Wahrheit, der nicht minder spannend ist. Und der liegt im Anfang von Noiva do Cordero.

„Wir hatten nur uns und rückten dadurch noch näher zusammen“

Ende des 19. Jahrhunderts floh Maria Senhorinha de Lima vor vielem: der Kirche, vor einer Gesellschaft, die sie in eine Zwangsehe bringen wollte. Gemeinsam mit dem Mann, den sie liebte. De Lima ist so etwas wie die Gründerin des Dorfes. Immer mehr Menschen schlossen sich ihr und ihrem Mann an. Häufig waren es Frauen, die die Kirche ausgeschlossen hatte, wie auch de Limas Familie und vier Generationen ihrer Nachkommen.

Zwar fanden sie im Dorf ihre Freiheit, verlassen konnten sie es aber nur unter größter Gefahr. Sie gelten als „Sünder“, ihre Kinder werden in den Nachbardörfern als Prostituierte bezeichnet und gemieden. „Wir hatten nur uns und rückten dadurch noch näher zusammen“, schreibt ein Dorfbewohner in einem Beitrag im Magazin „Brigitte“. Ausgestoßen von der Gesellschaft, finden die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die tolerant ist und Nonkonformisten und Ausgestoßene aufnimmt. Doch vorher müssen sie erneut Jahre der Unterdrückung erleben.

Als in den 1950er-Jahren Anisio Pereira, ein protestantischer Evangelist, in das Dorf kommt, bringt er wieder ein neues Weltbild in die Gemeinde. Er will seine Version des Christentums durchsetzen, das auf der wörtlichen Lesart der Heiligen Schrift beruht. Für die Frauen im Dorf beginnt damit eine erneute Unterdrückung: Sie müssen lange Röcke tragen, dürfen nicht verhüten, keinen Kaiserschnitt haben. Frauen sollten den Männern wieder untergeordnet werden. Die Dorfbewohnerinnen und ‑bewohner dürfen weder Musik noch Radio hören, keinen Alkohol trinken.

Pereira nimmt eine Enkelin der Dorfgründerin als Frau, die 16-jährige Delina Fernandes. Wie genau die Herrschaft von Pereira endet, ist teilweise unterschiedlich überliefert. Entweder starb der Evangelist oder wurde 1995 aus dem Dorf vertrieben. Sicher ist aber: Bewohnerinnen und Bewohner rissen danach die Kirche ab und Delina Fernandes wurde das neue Oberhaupt des Dorfes. Sie ist es auch, die das Gleichgewicht zurückbringen will.

Gleiche Bezahlung, gleiche Behandlung

Als in den 1990er-Jahren die Armut um sich greift, schlägt sie vor, alles im Dorf zu teilen. Sowohl das Geld als auch die Ernte. Schon lange wird sie da von den Bewohnerinnen und Bewohnern liebevoll Mãe Delina (Mutter Delina) genannt. Bis heute ist der Gedanke der Gleichberechtigung aller Menschen im Dorf geblieben. Alles ist in Gruppen organisiert: Die einen arbeiten auf den Feldern in der Nähe, bauen Paprika und Auberginen für den Eigenbedarf und Chilis für den Verkauf an. Die anderen kochen, kümmern sich um die Kinder – auch die Männer, die nicht in der großen Stadt arbeiten sind. So können die Mütter arbeiten oder zur Ruhe kommen. Alte und Kranke werden nicht von Pflegern betreut, sondern im Wechsel von Nachbarinnen und Nachbarn. Niemand verdient hier mehr als 1000 Real, also 220 Euro im Monat, aber auch nicht weniger.

Der Großteil des Geldes fließt zurück ins Dorf, so können kaputte Traktoren repariert werden oder Häuser für den Nachwuchs erweitert werden.

Delinas Tochter Rosalee versteht, dass es für Außenstehende so aussehen könnte, als würden Noiva-Frauen die Männer dominieren – aber in Wirklichkeit „gibt es hier echte Gleichberechtigung“, sagt sie dem „National Geographic“. „Im Rest der Welt gibt es das nicht.“ Hier sei man einfach Mensch: „Es ist so einfach, dass es schwer zu erklären ist.“ Selten zieht jemand weg aus Noiva do Cordero. Und wenn doch, kommt er häufig wieder zurück. Denn ein besseres Leben als im Dorf kann es nicht geben. Davon sind auch die Männer überzeugt.