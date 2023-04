Die Freisetzung von Giftstoffen und TNT in den Schiffswracks der Weltkriege bedroht das marine Ökosystem. Die Belastung gefährdet über die Nahrungskette in der Nord- und Ostsee wohl auch den Menschen. Das ist das Ergebnis eines mehrjährigen internationalen Forschungsprojektes.

Schleichendes Gift: Ein versenkter Munitionsrest liegt in der Kolberger Heide am Ausgang der Kieler Förde in der Ostsee.

Bremerhaven. Eigentlich kann man sich fragen, was unheimlicher ist: die Vorstellung, dass allein im deutschen Teil der Nordsee schätzungsweise 1,3 Millionen Tonnen Munition aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg herumliegen und explodieren können, oder der Gedanke, dass diese Munitionshüllen rosten, verrotten und so nach und nach ihren krebserregenden und erbgutschädigenden Inhalt – vornehmlich den Sprengstoff TNT – ins Meer entlassen, wo er von Muscheln und Fischen aufgenommen wird. Und irgendwann auf unseren Tellern landet.

Diese Vorstellung war Gegenstand des internationalen EU-geförderten Projekts „North Sea Wrecks“ (NSW, Wracks in der Nordsee), das am Mittwoch bei einem Symposium in Bremerhaven vorgestellt wurde. „Man kann von einer tickenden Zeitbombe sprechen“, sagt Meeresbiologe Matthias Brenner vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven, der eigentlich nicht zu Alarmismus neigt. Denn: „Nach Ansicht unserer Toxikologen kann man weiter bedenkenlos Fisch aus Nordsee und Ostsee essen.“

Besorgt: Forschende aus fünf Nordseeanrainern gingen der Gefahr durch Munition in gesunkenen Wracks in der Nordsee nach, auch der Meeresbiologe Matthias Brenner. © Quelle: Petra Rückerl

Doch das chronische, das schleichende Gift im Meer gibt ihm zu denken. „Bei Substanzen, die nicht nur explodieren, sondern auch krebserregend sein können, gibt es irgendwann auch eine potenzielle Gefahr für Konsumenten.“ Seine anschließende Relativierung kann nicht beruhigen: „Unsere Lebensmittel, die aus dem Meer kommen, sind grundsätzlich schadstoffbelastet, Munition und TNT sind nur ein Faktor.“

Schäden schon durch geringe Konzentrationen

Brenner leitete die zum NSW-Projekt gehörenden Expeditionen zu den Wracks in Deutschland und führte Gesundheitsuntersuchungen an Meereslebewesen wie Muscheln und Fischen durch, die in der Nähe der Wracks leben. Sein Fazit: Schon in geringen Konzentrationen schädige das TNT Organismen wie Fische, Muscheln, Krebse und Würmer.

Das bestätigt Edmund Maser. Der Direktor des Kieler Instituts für Toxikologie beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit dem Problem Munition im Meer. Man habe gelernt, dass die Munition nicht nur wegen ihrer Explosivität gefährlich sei. Die versenkte Munition roste durch. „Die Metallhüllen verschwinden und die darin liegenden Explosionsstoffe stellen sich als giftig heraus. Sie schädigen die marinen Lebewesen und stehen unter Verdacht, krebserzeugende Mechanismen zu haben.“

Kennt die Schäden: Toxikologieprofessor Edmund Maser. © Quelle: Petra Rückerl

Oder wie es der Munitionsexperte Jens Sternheim ausdrückt: „Je stärker Wracks mit Munition, Granaten- und Torpedohüllen durchrosten, desto stärker ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Sprengstoff im Wasser löst.“ Das Projekt habe belegt, „dass überall, wo wir nahe der Wracks gemessen haben, Sprengstoff nachweisbar ist. In diesen Gebieten lebende standorttreue Fische, die Klieschen, haben einen hohen Anteil an Lebertumoren.“

Kennt die Munition: Jens Sternheim warnt vor der Zersetzung der Hülsen. © Quelle: Rückerl, Petra

Munitionsberge in der Ostsee

Das NSW-Projekt ist nicht das einzige, das sich mit der Gefahr durch die Weltkriegsmunition in unseren Meeren beschäftigt. In der Ostsee gab es ebenfalls umfangreiche Untersuchungen darüber – wobei dort die Munition zum Ende des Zweiten Weltkriegs verklappt wurde. „Die wurde einfach ins Meer geschmissen“, erzählt der Toxikologe Maser. „Teilweise sind da richtige Munitionsberge.“ Es seien in der Ostsee, in Richtung Baltikum und dem Großen und Kleinen Belt, auch Minensperren gelegt worden. „Die Deutschen legten Minen, um sich vor den Alliierten zu schützen, die Alliierten legten Minen, um die Deutschen zu bekämpfen.“ Natürlich sei nach dem Krieg sehr viel geräumt worden, „aber wir müssen dennoch befürchten, dass da vieles übrig geblieben ist“. 100 Millionen Euro wurden nun vom Bund bereitgestellt, um die verklappte Munition zu bergen, bereits im nächsten Jahr könnte damit begonnen werden.

Was in die Ostsee direkt eingeleitet wurde und dort ebenfalls zu großen Problemen führt, schlummert in der Nordsee großteils in und um versenkte Schiffe. „Wir haben 680 Wracks von allen fünf Untersuchungsländern, in der ganzen Nordsee sind es mindestens 1000“, erklärt Sven Bergmann, Kulturanthropologe des Deutschen Schifffahrtsmuseums/Leibniz-Institut für Maritime Geschichte in Bremerhaven, das das Projekt geleitet hat.

Engagiert: Sven Bergmann, Projektkoordinator vom EU-Projekt „North Sea Wrecks“. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

15 davon seien nun untersucht worden. Klar sei, dass es nicht um die Bergung der Wracks gehen könne, hier stünden Denkmalschutz, Seemannsgräber und Grenzprobleme vor. „Man konzentriert sich jetzt auf die Munition in der Ostsee, das ist günstiger und weniger aufwendig.“

Keine systematische Räumung geplant

Und die Wracks in der Nordsee? „In der Nordsee passiert noch nichts, es gibt keine systematische Räumung, auch nicht von verklappter Munition“, weiß Meeresbiologe Brenner. Lediglich für die Gefahrenabwehr komme der Kampfmittelräumungsdienst für die Offshore-Industrie. NSW endet bald, bei dem bereits bewilligten 5 Millionen schweren Nachfolgeprojekt geht es um Grundlagenforschung. Außerdem fließen die Ergebnisse in eine Datenbank ein, die eine Risikobewertung von Fundorten erlaubt. „Wenn sich jemand aus der Politik verantwortlich sieht, hätte er jetzt eine echte Handhabe und Handwerkzeug, mit dem man prioritär die Wracks von Munition befreit, die besonders gefährlich sind“, sagt Brenner.

Dass die Wracks überhaupt untersucht werden konnten, daran hat Uwe Wichert, früherer Marineoffizier und seit seiner Pensionierung Mitglied im Expertengremium „Munition im Meer“, einen großen Anteil. Die „SMS Ariadne“, ein Kreuzer der deutschen Kaiserlichen Marine, wurde im August 1914 im Seegefecht bei Helgoland versenkt. Ebenso wie das Kriegsschiff „SMS Mainz“, beide Schiffe wurden für „North Sea Wrecks“ in Augenschein genommen.

Unzählige Stunden recherchiert: Uwe Wichert war früher Marineoffizier. © Quelle: Petra Rückerl

Wicherts Fleißarbeit bestand darin, die genauen Orte und möglichen Munitionslasten ausfindig zu machen. „Das Kriegstagebuch war ja mit untergegangen“, erzählt Wichert. Also baute er sich „ein Bild zusammen“ aus einschlägiger Literatur, Wetter-, Sicht- und Strömungsbedingungen, er rechnete aus, wie viel Munition bereits verschossen worden war und über wie viel Ladung die Schiffe verfügten. „Das ist schon ein gutes Gefühl, wenn man dann Erfolg hat“, sagt der 66-Jährige.

Irgendwann findet man es nicht mehr

Kein gutes Gefühl bleibt, wenn sich, wie in den vergangenen Jahrzehnten, zu wenig tut. „Es ist ein fortschreitender Prozess, der sich verschlimmern wird“, weiß Brenner. Man müsse jetzt das Zeitfenster nutzen, die Munition erfassen, kartieren „und sich merken, wo der Kram liegt“, den Status der Munition überprüfen, „damit man sinnvoll in eine systematische Räumung einsteigen kann“. Denn wenn die Munitionshüllen verrottet seien, trete das TNT aus, „dann findet man es schlicht nicht mehr, aber es wirkt trotzdem“.

Und das ist wirklich eine unheimliche Vorstellung.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.