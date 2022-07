In Osten Deutschlands brennen weiterhin die Wälder. Während in der Sächsischen Schweiz mittlerweile sogar der Kastrastophenalarm ausgerufen wurde, scheinen zumindest die Flammen an der Grenze zu Brandenburg unter Kontrolle zu sein. Doch ein Besuch vor Ort zeigt: Die Gefahr ist noch nicht gebannt.

