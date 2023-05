﻿Nusantara auf Borneo: Warum Indonesien seine neue Hauptstadt mitten im Regenwald baut

Berlin. Joko Widodo hat nicht mehr viel Zeit. 2024 endet seine zweite und letzte Amtsperiode als Präsident Indonesiens. Zuvor möchte der 61‑jährige vormalige Unternehmer jedoch noch in den neuen Präsidentenpalast einziehen, an dem gerade in etwa 1000 Kilometer Entfernung nach Entwürfen des renommierten balinesischen Künstlers Nyoman Nuarta gebaut wird. Der Palast entsteht in Nusantara, der neuen indonesischen Hauptstadt.

Nusantara klingt nicht nur in deutschen Ohren wie ein Märchentitel. Es ist auch eine Art ökologische und technologische Utopie in Südostasien. Nusantara auf der Insel Borneo soll die Erfüllung des Traums werden, wie Natur und Mensch in friedlicher Koexistenz miteinander leben – die grünste und nachhaltigste Stadt der Welt.

Es ist schwer vorstellbar, wenn man die derzeitige Hauptstadt Indonesiens auf Java kennt. Elf Millionen Menschen leben unmittelbar in Jakarta, 32 Millionen in der Metropolregion insgesamt. Verkehrschaos und Smog sind die hervorstechendsten Merkmale der Hauptstadt. Wesentlicher aber ist: Jakarta versinkt.

Jakarta versinkt im Meer

Schätzungen zufolge liegen bereits zwischen 20 und 40 Prozent der Stadt unter dem Meeresspiegel, bis 2030 könnten es bereits 80 Prozent sein – trotz einer Seemauer, die seit neun Jahren errichtet wird. Am nördlichen Stadtrand Jakartas haben Messungen ergeben, dass sich der Boden jährlich bis zu zehn Zentimeter absenkt, manche Gebäude gar um jährlich 25 Zentimeter.

Jakarta: Ein Rettungshelfer transportiert im Februar 2020 eine Familie in einem Boot durch das Hochwasser einer überschwemmten Straße. © Quelle: Zulkarnain/XinHua/dpa

Zwei Ursachen gelten als ausgemacht: der durch die globale Erderwärmung steigende Meeresspiegel und die illegale Entnahme von Grundwasser. Auch andere Metropolen im Süden und im Südosten Asiens sind von diesen Entwicklungen betroffen. Indonesiens Antwort heißt Nusantara – was so viel wie „äußere Inseln“ bedeutet und umgangssprachlich für den indonesischen Archipel steht.

Lamine Jendoubi findet die Stadtpläne nicht allein aus geschäftlicher Sicht interessant. Der 46‑jährige CEO von Siemens Indonesia hält Nusantara für ein Projekt, das man sich in Europa kaum noch ausmalen könne. „Sie müssen sich das mal vorstellen“, kann der Manager seine Begeisterung kaum verhehlen, „da entsteht eine Greenfield-Hauptstadt Hunderte Kilometer entfernt von den alten Metropolenstrukturen. Das ist auf dem alten Kontinent undenkbar.“

„Nusantara soll Vorbild für die Welt sein“

Die Firma Siemens, die hier vor 168 Jahren mithalf, die ersten Telegrafenmasten aufzustellen, sieht sich als natürlichen Wirtschaftspartner des Hauptstadtprojekts, das vor allem durch Nachhaltigkeit sowie innovative Mobilitäts- und Energiestrategien glänzen will. Durch Nusantara sollen nur Elektrofahrzeuge rollen, die gesamte Energie stammt aus erneuerbaren Quellen, modernste Technologien sollen die „Waldstadt“ prägen.

Siemens Indonesia kann dafür mit seinen rund 1000 Beschäftigten viel Know-how einbringen, so Finanzchef Holger Appler. Der 53‑Jährige arbeitet bereits seit acht Jahren im Inselstaat. „Das Projekt Nusantara ist sehr ambitioniert, aber die Indonesier geben sich bis 2060 Zeit für den Ausbau. Sie wollen viel probieren und Vorbild für die Welt sein.“

Die Ziele sind ehrgeizig. Die Architekten planen die Stadt so, dass für Bürgerinnen und Bürger innerhalb von fünf bis zehn Minuten die wichtigsten Anlaufpunkte wie Schulen, medizinische Versorgung oder Supermärkte erreichbar sind. Die Bebauung soll sich daran orientieren, dass der öffentliche Nahverkehr alle Stadtgebiete gut erreicht.

Geografischer Mittelpunkt Indonesiens

Präsident Widodo, der das Projekt erst im April auf der Hannover-Messe Bundeskanzler Olaf Scholz erläutert hat, treibt seine Vorstellungen von Nusantara seit 2019 unerbittlich voran. Er wählte den Standort für eine neue Hauptstadt auf Borneo, weil hier das Risiko von Katastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüchen deutlich geringer sei.

Hier liegt aber auch ungefähr der geografische Mittelpunkt des 17.000 Inseln zählenden Staates, in dem 280 Millionen vorwiegend junge Menschen leben. Nusantara, wo beim ersten Spatenstich Erden vieler verschiedener Inseln in den Boden kamen, ist jedoch auch das innenpolitische Signal, dass Indonesien nicht allein aus der Hauptinsel Java und der Hauptstadt Jakarta besteht.

Touristinnen am soganannten Nullpunkt der neuen indonesischen Hauptstadt Nusantara. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Das Parlament hatte im vergangenen Jahr den Umzug in die von Regenwald bedeckte Provinz Ostkalimantan genehmigt. 28 Milliarden Euro sind dafür veranschlagt. Zunächst werden 6000 Hektar Wald gerodet, um wichtige Regierungsgebäude zu bauen – wie den neuen Präsidentenpalast. 2024 sollen die ersten Behörden einziehen.

Hauptstadt auf 256.000 Hektar

Insgesamt wird sich Nusantara auf der gigantischen Fläche von 256.000 Hektar ausbreiten – zum Vergleich: Berlins Fläche beträgt 89.200 Hektar. Allerdings: Drei Viertel Nusantaras sollen Waldfläche bleiben. Laut Stadtplanung werden bis 2045 ungefähr 1,9 Millionen Menschen in Nusantara wohnen – zehnmal so viele wie bisher in dem Gebiet leben. In der Provinz Ostkalimantan wird die Bevölkerungszahl laut der Nationalen Agentur für Entwicklungsplanung von derzeit 3,7 Millionen Menschen auf mehr als elf Millionen steigen.

Unumstritten sind die Pläne deshalb nicht. Denn Borneo ist ein Naturparadies wie weltweit kaum ein zweites. Wenn das Amazonasgebiet Südamerikas ein Flügel der grünen Lunge der Erde ist, stellen Borneos Regenwälder den anderen dar. Der Dschungel beheimatet außerdem Orang-Utans, Borneo-Zwergelefanten, Nasenaffen, Nebelparder und Nashornvögel.

Mehr als 80 Prozent der direkten bergbaubedingten Abholzung fand zwischen 2000 und 2020 allein in zehn Ländern statt, ermittelte eine Studie der Umweltstiftung WWF und der Wirtschaftsuniversität Wien. Am meisten Wald sei in Indonesien (rund 3500 Quadratkilometer), Brasilien (rund 1700 Quadratkilometer) und Russland (rund 1300 Quadratkilometer) abgeholzt worden.

Greenpeace kritisiert Bau von Nusantara

Naturschützende warnen deshalb vor den Folgen des Baus von Nusantara für Flora und Fauna in Ostkalimantan. Die Waldaktivistin Uli Artha Siagian etwa weist darauf hin, dass die Wälder die Barrierewirkung für den Abfluss überschüssigen Wassers in zunehmendem Maß verlieren. In der Region häuften sich deshalb Umweltkatastrophen, so die Expertin der indonesischen Umweltgruppe Walhi. „Schon nach einer Stunde Regen sind heute Überschwemmungen und Erdrutsche oft unvermeidlich“, sagt Siagian.

Kohleabbau in einer Mine in Ostkalimantan. © Quelle: picture alliance / NurPhoto

Auch Greenpeace glaubt nicht an ein gutes Ende des Märchens von Nusantara. Vor allem der Zuzug vieler Menschen und die Zunahme der Rohstoffgewinnung in dem Gebiet würden die natürlichen Ressourcen in der gesamten Region zusätzlich belasten, meint Mitarbeiter Ari Rompas. „Wir denken, es wird eine weitere Zerstörung der verbleibenden Waldgebiete geben. Dadurch werden ohnehin schon gefährdete Arten weiter bedroht.“

In Baumschulen rund um die Baustelle von Nusantara werden deshalb pro Jahr zwei Millionen Setzlinge gezüchtet. Die in Kalimantan ansässigen Arten sollen auf dem Gelände der neuen Hauptstadt gepflanzt werden.

Menschen befürchten Vertreibungen

Tierschützerinnen und Tierschützer sehen Chancen durch den Bau der Stadt. Die Stiftung Borneo Orangutan Survival (Bos), die Rettungsstationen für Orang-Utans und Malaienbären betreibt, arbeitet mit den Planenden zusammen, um Lösungen zu finden und zum Beispiel das Rehabilitationszentrum für die Menschenaffen in das Projekt zu integrieren.

Orang-Utan in den Wäldern von Borneo. © Quelle: picture alliance / Zoonar

Bos-Chef Jamartin Sihite sieht auch durch die Öffentlichkeits­wirkung mehr Potenzial als Gefahr: „Rund 75 Prozent des Gebiets werden von Wald bedeckt sein und mit grüner Energie betrieben“, sagte er der dpa. „Und die Kernzone der Hauptstadt wird mit ursprünglichen Arten neu bepflanzt, nicht mit Monokulturen wie früher.“

Es gibt jedoch bei den Menschen, die seit Generationen leben, wo Nusantara entsteht, Furcht vor Vertreibungen. Sie sorgen sich um ihr Farmland und ihren Lebensunterhalt. „Die haben nie mit uns gesprochen“, sagt Sibukdin, ein Stammesführer aus dem Bezirk Sepaku.

Investitionen für den Inselstaat

Die Berater des Präsidenten beschwichtigen, es werde an alles gedacht. Sie verweisen auf entsprechende Programme. Hendry Satrio, Politikwissenschaftler an der Paramadina University in Jakarta, ist jedoch überzeugt, dass Präsident Widodo vor allem persönliche Ambitionen antreiben würden. „Er will Geschichte schreiben.“

Modell des Eingangs zum künftigen Präsidentenpalast in der neuen indonesischen Hauptstadt Nusantara. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Wirtschaftsfachleute, Unternehmerinnen und Unternehmer sehen in Nusantara aber vor allem ein Lockprogramm für Investoren, die ihr Geld auf Borneo und darüber hinaus auch auf anderen Inseln als auf Java einsetzen sollen. Wirtschaftswachstum soll es ermöglichen, die Entwicklung auf allen Inseln gerechter und ausgewogener zu gestalten. Widodo spricht davon, das heutige G20‑Mitglied Indonesien werde sich zu einer grünen Wirtschaft wandeln und werde den Umbau „für eine bessere Welt“ beschleunigen.

Nach Abzug von politischem Pathos bleibe die Ernsthaftigkeit der indonesischen Pläne, sagt der Chef von Siemens Indonesia, Lamine Jendoubi. „Das Land hat lange im Dornröschenschlaf gelegen, seine wertvollen Rohstoffe abgebaut und sie anderen überlassen, die dann etwas daraus gemacht haben. Jetzt soll die Wertschöpfung im Land bleiben.“ Der Siemens-Manager ist überzeugt: „Die Indonesier schaffen etwas, worauf die Welt schaut. Nusantara wird zum Vehikel für die Modernisierung des ganzen Landes.“

Indonesiens Drahtseilakt

Indonesien will künftig verstärkt in digitale Technologien investieren, selbst E‑Autos bauen und Batterien dafür produzieren. Arbeitskräfte sind kein Problem für die entstehenden Industrieunternehmen. „Die Arbeits- und Lebensverhältnisse werden einen Aufschwung erfahren“, glaubt Jendoubi.

Und der Klimaschutz? Fällt der dabei hinten runter? Nusantara würde das Gegenteil beweisen, so Siemens-Mann Holger Appler. „Das Klimabewusstsein ist in den vergangenen Jahren dramatisch gewachsen. Ausländische Investitionen können diese Entwicklung sicher verstärken.“

Gleichwohl seien viele Indonesier auf günstige Energie wie auf Kohle aus dem eigenen Land angewiesen, betont CEO Jendoubi. Es sei ein Drahtseilakt. „Und Indonesien“, sagt er, „balanciert.“