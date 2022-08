Sollen auch Frauen in städtischen Bädern oberkörperfrei schwimmen dürfen? Dieses Göttinger Thema machte zu Beginn des Jahres international Schlagzeilen. Die Testphase endet nun und vieles spricht für eine Fortsetzung der Regelung – allerdings weiterhin nur am Wochenende.

Göttingen. Von Indien bis Nordamerika machte Göttingen zu Beginn des Jahres Schlagzeilen. Das Thema, wer wann beim Schwimmen in den Göttinger Bädern ein Oberteil tragen muss – und wer nicht – schlug nicht nur bundesweit, sondern auch international hohe Wellen. Die Wellen sind abgeebbt. Das Schwimmen oben ohne ist an Wochenenden erlaubt – und bleibt es voraussichtlich auch.

Seit Mai gibt es in den Göttinger Bädern die Regel, dass am Wochenende alle Badegäste mit oder ohne Oberteil schwimmen gehen dürfen. Diese Regelung wurde nach ausführlichen und teils hitzigen politischen Debatten im Mai als Test gestartet. Ende August läuft diese Testphase aus.

„Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen, die gefundene Regelung über den 31. August hinaus weiterzuführen”, sagt Andreas Gruber, Geschäftsführer der Göttinger Sport- und Freizeit GmbH (GöSF). „Diese Empfehlung wollen wir in der nächsten Sportausschusssitzung vortragen und dort mit den Vertretern diskutieren”, so Gruber weiter.

Schwimmen mit blanken Brüsten in Göttingen in vier Bädern

In der Testphase, so erklärt der Leiter der Bäder der GöSF, Ricardo Haas, machten einige Menschen, der als weiblich gelesen werde, davon Gebrauch, das Oberteil abzulegen. „Etwa vier bis fünf dieser Menschen pro Bad und pro Tag”, schätzt er, gingen mit blanken Brüsten schwimmen.

Wie Gruber erklärt, habe es vor allem zu Beginn der Testphase aber auch Beschwerden gegeben. Schwerpunktmäßig seien das Besucher des Göttinger Hallenbades gewesen, weniger die Freibad-Gäste. „Einige Besucher fühlten sich in ihrem allgemeinen Schamempfinden gestört”, so Gruber. Und weiter: „Vor Beginn des Tests waren es vor allem die Befürworter des Oben-Ohne-Schwimmens, die zu hören waren, danach waren es die Gegner“, vergleicht er.

Baden ohne Oberteil in Göttingen: „Normale Phase“

Mittlerweile, so Gruber und Haas, sei das Thema aber kaum mehr in den Bädern und in der Öffentlichkeit zu bemerken. Wer möchte, badet sonnabends oder sonntags in den vier Bädern der GöSF ohne Oberteil. Das laufe völlig problemlos. „Es hat sich eingependelt und ist in eine normale Phase übergegangen”, beobachtet Gruber.

Eine Ausweitung der Regeln hält der GöSF-Chef aber dennoch nicht für zielführend. „Wir haben mit großem Aufwand und ausführlichen Diskussionen diesen Kompromiss gefunden”, sagt er. Und deshalb schlage man seitens der GöSF die Verstetigung der Regel aus der Testphase vor.

Auch nonbinäre Menschen haben die Wahl

Anlass für den ganzen Wirbel war ein Vorfall im vergangenen Jahr. Weil eine 30-Jährige in einem Göttinger Schwimmbad kein Oberteil tragen wollte, hatten Mitarbeiter der GöSF sie des Bades verwiesen, um die Einhaltung der damals geltenden Badeordnung durchzusetzen. Das Schwimmbadpersonal hatte sie als Frau ohne Oberteil wahrgenommen. Die Person gab aber an, dass sie sich nicht als Frau identifiziere – und deshalb kein Oberteil trage, sie bezeichnete sich selbst als nonbinär. Der Vorfall löste eine Diskussion darüber aus, ob Frauen genau wie Männer nackte Brüste in der Öffentlichkeit zeigen dürfen und wenn ja – wann.

Noch bis zum 31. August läuft in allen Göttinger Schwimmbädern die Testphase. Auch in Hannover, Hamburg oder Siegen gab es anschließend ähnliche Debatten über die Badekleidung. Gruber bestätigt, dass sich einige andere Kommunen nach dem Start des Tests darüber bei ihm erkundigt haben.