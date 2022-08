Das Fischsterben hat ein „gigantisches Ausmaß“: Polens Feuerwehr und Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel nannten am Dienstag schockierende Zahlen. Verantwortlich für die Umweltkatastrophe in der Oder seien aus der Sicht des Politikers mehrere Faktoren.

Ein toter Fisch, der schon stark verwest ist, liegt am Ufer der Oder.

Frankfurt (Oder). Das Fischsterben in der Oder ist nach Einschätzung von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) eine Umweltkatastrophe ungeahnten Ausmaßes. „Ein Fischsterben, wie wir es noch nie hatten - zumindest seit 1989 - mit gigantischem Ausmaß“, sagte Vogel am Dienstag in einer Sondersitzung des Umweltausschusses im Landtag.

Allein in der Verbrennungsanlage der Raffinerie PCK Schwedt seien bereits 22 Tonnen Fischkadaver entsorgt worden, weitere 88 Tonnen seien dort zur Vernichtung angemeldet, sagte Vogel. In einer weiteren Anlage in Rüdersdorf seien bereits acht Tonnen verbrannt worden, „und viele Tonnen toter Fisch sind noch gar nicht erfasst.“

Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltminister von Brandenburg, steht während eines Pressetermines zur Umweltkatastrophe am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder. © Quelle: Patrick Pleul/dpa

Die polnische Feuerwehr hat nach eigenen Angaben bislang 202 Tonnen tote Fische aus der Oder geborgen. Die Feuerwehr habe entlang des gesamten Flusslaufs 159 Ölsperren aufgestellt, um verendete Fische aufzufangen und zu bergen, sagte der Sprecher der Feuerwehr-Hauptverwaltung am Dienstag. Insgesamt seien 3770 Beamte der Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz.

Binnenfischerei: Großer Teil des Bestandes in der Oder gestorben

Durch die Umweltkatastrophe sind nach Schätzungen des Instituts für Binnenfischerei zwischen 25 und 50 Prozent der Fische getötet worden. Das seien etwa 200 bis 400 Tonnen, sagte der wissenschaftliche Direktor, Uwe Brämick, am Dienstag im Umweltausschuss. Er erklärte dazu: „Beim Fischsterben findet man nicht jeden toten Fisch, wir müssen davon ausgehen, dass zwei- bis viermal so viel Fische gestorben sind, wie geborgen und entsorgt worden sind.“ Brämick zufolge leben rund 50 Arten in der Oder, 14 seien nach Beprobungen gefunden worden und davon alle Größen, berichtete er.

Die Verluste der Fischereibetriebe an der Oder bezeichnete er als drastisch. „Wir gehen davon aus, dass es zwei bis vier Jahre dauern wird, bis sich die Potenziale der Bestände wieder so entwickelt haben, wie es vor dieser Entwicklung der Fall war.“ In der Oder werden ihm zufolge normalerweise etwa 50 bis 60 Tonnen Fisch durch die 12 Fischereibetriebe gefangen, die damit 80 Prozent ihrer Erlöse einnehmen. Ebenso viele Tonnen holen Angler jährlich aus dem Fluss.

Minister Vogel: Muss mehrere Faktoren geben

Aus Vogels Sicht wurde das Fischsterben nicht allein durch überhöhte Salzfrachten ausgelöst. In den vergangenen zwei Jahren habe es regelmäßig ähnlich hohe und höhere Werte in dem Fluss gegeben, ohne dass es zu solch einem Fischsterben gekommen sei, sagte er. „Hinzu kamen diesmal ein extremes Niedrigwasser und extrem hohe Temperaturen“, erläuterte der Minister.

In der Oder hätten über Wochen Temperaturen über 25 Grad geherrscht, sagte Vogel. Dies habe das Wachsen der Goldalge begünstigt. „Aber auch die Goldalge allein kann das Fischsterben nicht verursacht haben, dazu müssen weitere Faktoren kommen“, meinte er. In der Oder gebe es noch mehr Stoffe, „die dort nicht hingehören“. Vogel verwies dabei auf überhöhte Werte eines Pestizids, die über mehrere Tage nachgewiesen worden seien.

Auch aktuell sei das Wasser in der Oder für die Lebewesen noch nicht wieder in Ordnung, meinte der Minister. Bei Versuchen seien Wasserkrebse eingesetzt worden, die in kurzer Zeit tot gewesen seien. „Daran sehen wir, es gibt zumindest für Kleinlebewesen noch toxische Stoffe in der Oder“, erklärte der Minister.

Vogel fordert neuen Oder-Alarmplan

Vogel mahnte zudem eine bessere Katastrophenprävention an. Der internationale Warn- und Alarmplan für die Oder müsse dringend überarbeitet werden, sagte Vogel am Dienstag bei einer Sondersitzung des Umweltschusses im brandenburgischen Landtag in Potsdam. Der bisherige Plan sei zu Havarie-orientiert.

Die polnischen Behörden hätten nach dem internationalen Alarmplan zum Schutz der Oder ihre Beobachtungen zum Fischsterben nach einer festgelegten Meldekette an die deutschen Behörden weitergeben müssen, sagte Vogel. „Das erfolgte aber nicht.“ Der Grund dafür war laut Vogel eine Fehleinschätzung der polnischen Behörden, dass es sich um ein lokales Ereignis gehandelt habe.

RND/dpa