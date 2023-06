700 Einsatzkräfte ausgerückt

Österreich: Brand in Tiroler Bahntunnel - 33 leichtverletzte Zugpassagiere

Rund 700 Einsatzkräfte sind in der Nacht zu Donnerstag zu einem Großalarm in einem Bahntunnel in Österreich ausgerückt. Wohl durch Schäden an der Oberleitung sollen Autos auf einem Zug Feuer gefangen haben. 33 Passagiere des Zugs wurden leicht verletzt, mehr als 150 Menschen wurden evakuiert.