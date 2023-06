Vater erschießt seine eigenen Söhne

Monroe Township. Ein 32-jähriger Mann hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft im US-Staat Ohio seine drei, vier und sieben Jahre alten Söhne erschossen. Er habe zugegeben, die Tat geplant, die Kinder in einer Reihe aufgestellt und dann mit einem Gewehr getötet zu haben, sagte der Oberstaatsanwalt von Clermont County, David Gast, am Freitag bei der Anklageerhebung. Die Mutter der Kinder wurde verletzt, sei aber nicht in Lebensgefahr, hieß es weiter.

Gast zufolge versuchte eines der Kinder zu fliehen. Der Vater habe es aber eingefangen und dann mit den anderen umgebracht. Die Tat habe sich am Donnerstagnachmittag in Monroe Township südöstlich von Cincinnati ereignet. Die Kaution für den Vater wurde auf 20 Millionen Dollar festgelegt.

Angeklagter ergibt sich widerstandslos

Notrufe gingen bei der Polizei gegen 16.40 Uhr Ortszeit ein. Einer offensichtlich von der Mutter, die schrie, ihre Kinder würden erschossen. Ein Autofahrer meldete, er habe ein Mädchen die Straße herunterlaufen sehen, die gesagt habe, ihr Vater töte Menschen, teilte das Büro des Sheriffs von Clermont County mit.

Die Beamten versuchten, die Leben der drei von Schüssen getroffenen Jungen zu retten, sagte Gast. Sie seien aber noch am Tatort gestorben. „Sie hielten diese Kinder, wissend, dass sie nichts tun konnten“, sagte Gast. „Wie kann man eine solche Abscheulichkeit ungesehen machen?“ Der Vater habe auf der Vortreppe des Hauses gesessen und sei ohne Zwischenfall festgenommen worden. Die 34-jährige Mutter sei vor dem Haus gewesen. Sie habe eine Schussverletzung an der Hand und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

RND/AP