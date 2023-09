Festleitung zieht Halbzeit-Bilanz beim Oktoberfest

München. Blauer Himmel, entspannte Stimmung – und wieder viele Gäste aus dem Ausland: Das zweite postpandemische Oktoberfest nähert sich früheren Zeiten an. Nun haben die Festleitung sowie Polizei, Feuerwehr und der Sanitätsdienst Aicher Ambulanz ihre Halbzeitbilanz gezogen.

Demnach haben rund 3,4 Millionen Besucher das Volksfest bisher besucht. Das waren mehr als im vergangenen Jahr (3 Millionen) und auch mehr als bei der letzten Wiesn vor der Pandemie 2019 (3,3 Millionen), wie die Festleitung am Sonntag berichtete. Auch wenn die Corona-Infektionen derzeit wieder steigen, spielt das Thema auf dem Volksfest anders als im Vorjahr bisher keine große Rolle. Vor allem aber ist das Wetter besser als im Vorjahr, als wegen der Kälte sogar Glühwein ausgeschenkt wurde. Festleitung, Polizei und Sanitätsdienst sprechen bisher von einem weitgehend ruhigen und friedlichen Verlauf.

Viele Promis beim Oktoberfest

Wie immer feierten auch zahlreiche Prominente mit. Schauspieler Arnold Schwarzenegger war mit seiner Freundin Heather Milligan und Sohn Christopher Schwarzenegger dabei. Prinz Leopold „Poldi“ von Bayern wurde im Käfer-Zelt gesehen. Cathy Hummels lud zu ihrem Wiesn-Bummel. Bei der traditionellen „Damenwiesn“ von Mietwagen-Unternehmerin Regine Sixt ließ sich Schauspielerin Uschi Glas blicken, beim „Almauftrieb“ waren Roberto Blanco und die Ex-Fußballer Giovane Elber und Hasan Salihamidzic dabei.

Bundespolizei: Positive Wiesn-Bilanz mit weniger Straftaten

Auch die Bundespolizei hat eine positive Halbzeitbilanz ihres bisherigen Oktoberfesteinsatzes gezogen. Die Beamten, die zuständig für Bahnhöfe und damit vor allem für die An- und Abreise sind, zählten zwar vor allem am Hauptbahnhof und am Wiesnbahnhof Hackerbrücke mit 2165 Einsätzen mehr Einsätze als im Vorjahr (1437). Es waren aber weniger als 2019, der letzten Wiesn vor der Pandemie – damals gab es zur Halbzeit 2708 Einsätze. Das bedeute einen Rückgang um 20 Prozent.

Bisher seien anders als in den Vorjahren keine einzige Beamtin und kein einziger Beamter verletzt worden. Die Zahl der Straftaten und gefährlichen Körperverletzungen lag unter dem Niveau auch des vergangenen Jahres, zu dem bei Regenwetter weniger Besucher gekommen waren. Deutlich rückgängig seien auch die Zahlen bei den Diebstählen (2023: 23, 2022: 47, 2019: 30).

Weniger betrunkene Jugendliche auf der Wiesn

Die Sanitäter und Ärzte der Aicher Ambulanz haben bis zur Halbzeit auf dem Oktoberfest deutlich weniger Jugendliche wegen Alkoholkonsums behandelt. Wurden im Vorjahr in diesem Zeitraum noch 46 Jugendliche stark alkoholisiert zur Sanitätswache gebracht, so waren es dieses Jahr nur 15 – und damit 66 Prozent weniger, wie Michel Belcijan, Betriebsleiter der Aicher Ambulanz, am Sonntag berichtete. „Die Gründe dafür kann ich aktuell nicht nennen“, sagte Belcijan. Es sei aber in jedem Fall ein „positives Fazit“.

Auch das erste „Bieropfer“ am Anstichtag war vergleichsweise spät – dreieinhalb Stunden nach der Eröffnung – per Fahrtrage zur Sanitätswache gebracht worden. Der junge Mann habe einen „alkoholbedingten Totalausfall“ gehabt.

Die Sanitäter und Ärzte auf der Wiesn mussten 3390 Patienten versorgen, rund fünf Prozent weniger als 2019. Vor allem aber die Quote der Menschen, die danach in Krankenhäuser mussten, ging weiter zurück: Sie lag nun bei drei Prozent. Hier bewähre sich, dass die Wiesn-Ambulanz rund um die Uhr betrieben werde. 153 Patienten konnten so in den Nachtstunden weiter überwacht werden. Einige von ihnen wurden sogar aus dem Stadtgebiet zu den Wiesn-Sanitätern gebracht, weil es dort Kapazitäten gab.

Halbzeit beim Oktoberfest: Mobiles CT 97 Mal im Einsatz

Das entlaste die Notaufnahmen der Kliniken. Dazu trage auch das mobile CT bei, das 97 Mal zum Einsatz kam. Damit sollen bei Kopfverletzungen gefährliche Hirnblutungen ausgeschlossen werden – bisher mussten all diese Patienten vorsorglich ins Krankenhaus. Rund 450 Sanitäter und 55 Ärzte sind an den 18 Festtagen im Einsatz.

Gleich am ersten Wiesn-Tag hatte es einen Unfall an der Familien-Achterbahn „Höllenblitz“ mit acht Leichtverletzten gegeben. Ein anfahrender Zug war langsam zurückgerollt und mit dem stehenden Zug kollidiert. Am Freitag konnte die Bahn nach Reparatur und Tüv-Abnahme wieder fahren.

