Übergriffe auf dem Oktoberfest: „Es gibt eine sexualisierte Grundatmosphäre“

Ausgelöst durch den Schrecken einer von vier Männern begangenen Vergewaltigung gründeten drei Münchner Vereine 2003 das Projekt „Sichere Wiesn“. Erst in einem Wohnwagen, seit 2005 in einem festen Raum, beraten sie von sexueller Gewalt betroffene Frauen direkt auf dem Wiesn-Gelände. Auch Kellnerinnen und Mitarbeiterinnen des Oktoberfests können sich im „Safe Space“ Hilfe suchen. Denn trotz massiver Kameraüberwachung kommt es immer wieder zu Übergriffen. Manuela Soller, 32, vom Verein AMYNA ist seit dem vergangenen Jahr eine von drei hauptamtlichen Organisatorinnen des Projekts und zuständig für Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit.

Frau Soller, die Wiesn läuft seit rund einer Woche. Im letzten Jahr kamen 450 Hilfesuchende zu Ihnen, so viele wie noch nie. Wie ist der bisherige Zulauf?

Unsere Eindrücke sind bislang ähnlich. Was aber auffällig war: Am ersten Wochenende gab es mehrere Fälle mit Verdacht auf K.-o.-Tropfen. Allein vier am ersten Samstag. Das kommt eigentlich selten vor, vielleicht im gesamten Verlauf der Wiesn fünf-, sechsmal. Es ist schwer nachzuweisen, aber die Kolleginnen merken es, wenn eine Frau überhaupt nicht klar wird oder eine große Erinnerungslücke hat, die nicht nur durch Alkohol induziert sein kann. Wir ziehen dann die Ambulanz hinzu.

Wie häufig haben Sie mit Fällen sexualisierter Gewalt zu tun?

Das tritt praktisch jeden Tag auf. Im letzten Jahr waren es 30 Frauen, die in irgendeiner Art und Weise sexualisierte Gewalt erlebt haben. Es gibt aber auch andere Situationen, in denen Frauen Hilfe brauchen: Wenn man die Freundesgruppe verloren hat und sich nicht mehr auskennt. Oder: Das Handy ist leer, die Tasche weg und man weiß nicht, wie man nach Hause oder ins Hotel kommen soll. Etwa die Hälfte der Frauen sind Touristinnen, die von der Größe des Fests überfordert sind.

Mit was für Formen sexueller Gewalt werden Sie konfrontiert?

Vergewaltigungen haben wir zum Glück selten. Es gibt Situationen, wo in der Vergangenheit erlebte Vergewaltigungen oder andere Übergriffe wieder hochkommen. Häufig werden Frauen in irgendeiner Form begrapscht. Eine Rolle spielt auch Upskirting, unter den Rock zu filmen oder zu fotografieren. Das ist mittlerweile ein Strafbestand. Manche Frauen bitten auch darum, dass wir sie zur Polizei begleiten.

Im vergangenen Jahr kümmerten sie sich an einzelnen Tagen um bis zu 68 Fälle, im Premierenjahr 2003 waren es dagegen insgesamt nur 28.

Unsere Statistik zeigt eindeutig, dass es immer einen Anstieg an Fällen gab. Wir führen es aber nicht darauf zurück, dass es früher keine oder weniger Gewalt gab. Sie ist sichtbarer geworden, weil sich Mädchen und Frauen mehr trauen, darüber zu sprechen. Früher herrschte eher die Haltung vor: Das gehört halt dazu auf dem Oktoberfest – wenn du da hingehen willst, musst du es dir gefallen lassen, ist ja nur ein Spaß.

Gleichzeitig ist die Sensibilisierung gewachsen. Auf Festivals gibt es immer häufiger sogenannte Awareness-Teams.

Gerade in den sozialen Medien gibt es viel Bewusstsein für das Thema, etwa, dass das Dirndl keine Einladung für Übergriffe ist. Zum anderen wird unsere Aktion immer bekannter durch Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Wir bekommen zum Beispiel auch Anfragen von anderen Volksfesten, die ähnliche Institutionen einrichten wollen. Das Bewusstsein ist gestiegen, aber sicher nur in einem Teil der Bevölkerung.

Wie läuft es ab, wenn eine Frau bei Ihnen um Hilfe bittet?

Man lässt die Frauen und Mädchen erst einmal ankommen, dass sie Vertrauen fassen können. Wir lassen sie erzählen oder stellen Fragen. Was braucht die Frau gerade und wie kann sie sicher nach Hause kommen? Wir begleiten sie beispielsweise auch zur U-Bahn oder können Taxis buchen und Gutscheine ausgeben, falls kein Geld für die Fahrt mehr da ist. Bei wirklich großen Notfällen, wo nicht klar ist, ob jemand am Zielort die Frau empfangen kann, oder sie etwas sehr Traumatisches erlebt hat, fahren wir sie auch mit dem Auto nach Hause. In Fällen von sexueller Gewalt versuchen wir zudem, Nachsorgeangebote zu vermitteln.

Haben sich die Täterprofile in den letzten Jahren gewandelt?

Das kann ich schwer sagen. Es gibt auf jeden Fall beides: Täter, die spontane Gelegenheiten ausnutzen, aber auch solche, die bewusst und gezielt sich den Ort Oktoberfest aussuchen.

Sie geben Frauen auch präventive Hinweise für den Oktoberfestbesuch. Was sind das für Tipps?

Man sollte sich im Vorfeld informieren, wie die Wiesn funktioniert. Gerade Leute, die aus dem Ausland kommen, sind überfordert von diesen riesigen Bierzelten. Das Bier ist hier stärker als anderswo, das wissen auch nicht alle. Genauso: Wenn ich aus einem Zelt rausgehe, ist es nicht sicher, dass ich wieder reinkomme. Deshalb ist es wichtig, immer alle Sachen bei sich zu führen, wenig Wertsachen dabeizuhaben, dazu ein gut aufgeladenes Handy, um Freunde erreichen zu können. Das sind im ersten Moment banale Sachen, aber oft ist es so: Wenn ein Mädchen oder eine Frau alleine und hilflos ist, kann eigentlich erst die gefährliche Situation entstehen. Dass jemand das ausnutzt und sagt, komm doch mit mir mit.

Im Fokus steht besonders der Nachhauseweg.

Man sollte sich im Vorfeld überlegen, wie man später nach Hause kommt. Gerade abends würde ich Frauen empfehlen, zu zweit unterwegs zu sein. Auch bei unseren Mitarbeiterinnen achten wir darauf und schauen, wie sie nach ihrem Dienst sicher nach Hause kommen.

Auf der anderen Seite schwingt bei solchen Hinweisen eine gewisse Täter-Opfer-Umkehr mit.

Es ist für uns eine schwierige Gratwanderung, weil wir eigentlich nicht wollen, dass sich Mädchen und Frauen vorbereiten müssen, sondern Spaß haben können. Gerade in sozialen Medien empören sich deshalb manche: Warum braucht es Tipps für Frauen? Kann man nicht bei den Männern ansetzen? Kein Tipp der Welt kann vor sexueller Gewalt schützen, weil immer die Täter schuld sind. Das ist eine wichtige Botschaft von uns. Oft wird es aber umgedreht, nach dem Motto: Was hat die Frau denn erwartet, wenn sie sich eine Maß ausgeben lässt, wenn sie so flirtet? Das ist etwas, wogegen wir kämpfen.

Warum ist das so, dass sexuelle Übergriffe seit jeher Bestandteil des Oktoberfests sind?

Mir fällt auf, dass es so etwas wie eine sexualisierte Grundatmosphäre gibt. Es gab zuletzt eine große Diskussion um Darstellungen von Frauen auf Fahrgeschäften, die sexistisch waren, teilweise auch rassistisch. Da wurde ein gewisses Bild von Frauen vermittelt, die leicht bekleidet sind, eine sexy Ausstrahlung haben. Die Frau wird als Objekt dargestellt. Letzte Woche habe ich einige Fotos für unsere Kanäle gemacht, unter anderem ein Motiv mit Lebkuchenherzen. Auch da gibt es viele Aufschriften, wo ich sage, das geht in diese Richtung. So schafft man eine sexualisierte Atmosphäre.

Das Projekt "Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*“ Die drei Münchner Vereine AMYNA e. V., IMMA e. V. und die Beratungsstelle Frauen*notruf München riefen die Aktion 2003 ins Leben. Ziel war es, die Stadtgesellschaft für die Problematik von sexueller Gewalt auf dem Oktoberfest zu sensibilisieren, Zivilcourage zu stärken und sexuelle Übergriffe nicht mehr zu bagatellisieren. Insgesamt sind rund 70 Frauen für das Projekt im Einsatz, pro Abend kümmern sich 14 Mitarbeiterinnen um die Anfragen, etwa Psychologinnen oder spezialisierte Pädagoginnen. Dazu kommen Ehrenamtliche, beispielsweise Studentinnen mit entsprechender Fachrichtung oder Mitarbeiterinnen aus dem Frauenhaus. Insgesamt 3068 Wiesn-Besucherinnen konnte das Team in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Not- und Krisensituationen beraten. Rund zwei Drittel der Gesamtkosten werden von der Stadt München getragen, weitere Unterstützer sind das Landratsamt München, die Münchner Wiesn-Stiftung und zahlreiche Spender und Spenderinnen.

Ihre Initiative gibt es seit nunmehr 20 Jahren. Eine Ihrer Kolleginnen hat in einem Interview von einem älteren Politiker erzählt, der sagte, er hätte damals gegen diesen „Schmarrn“ gestimmt und würde es wieder tun, weil es ein schlechtes Licht auf die Wiesn werfe.

Es gibt Verantwortliche, die dem Thema sehr aufgeschlossen gegenüber sind, oft sind es Politikerinnen. Bei den Parteien gibt es Unterschiede: Manche wollen das Thema nicht so groß behandeln, für andere ist es sehr wichtig. Es hat sich auf jeden Fall entwickelt in den vergangenen 20 Jahren. Anfangs gab es viele Widerstände gegen das Projekt; überhaupt zu sagen, dass Übergriffe dieses Fest überschatten. Heute ist der „Safe Space“ ein fester Bestandteil, mit dem sich viele gerne schmücken. Das hat sich schon verändert.