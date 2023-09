Wiesn-Stammgast Günter Werner trinkt acht Maß mit 80 Jahren

München. Natürlich ist er zum Anstich da: Tisch 180, wie immer. Wiesn-Stammgast Günter Werner (80) ist seit 64 Jahren jedes Jahr im Schottenhamel-Zelt und hat bisher in all den Jahren praktisch keinen Oktoberfest-Tag ausgelassen. Im Sommer hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert. Nun will er eventuell etwas kürzer treten – und vielleicht nur jeden zweiten Tag da sein.

Am ersten Wiesn-Tag werde er voraussichtlich sieben bis acht Maß trinken, sagt er. Früher seien es neun gewesen. Das sei ja über den Tag verteilt: von 12 Uhr bis 23 Uhr. Man müsse gut dazu essen. Noch am Vortag hat er frischen Hopfen gekauft und die Dolden samt Hut und Federn von Fasan und Pfau zum Hutmacher gebracht. Der festliche Hutschmuck gehört zum Anstich.

Rechnerisch mehr als zweieinhalb Jahre seines Lebens hat Günter Werner auf dem Oktoberfest verbracht. Mit 16 Jahren war er das erste Mal da. Wirt Christian Schottenhamel reserviert ihm den Tisch alljährlich automatisch. Ende der 80er Jahre ließ sich der Stammgast sogar einen eigenen Telefonanschluss an Tisch Nummer 180 legen. Damals war er als Mitarbeiter einer Sanitärfirma noch mit Firmenkunden da – bei ein paar Maß flutschte das Geschäft.

RND/dpa