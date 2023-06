Oma, Mutter und Kind feiern am selben Tag Geburtstag

Wernigerode. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist in Wernigerode ein kleiner Junge geboren worden – am Geburtstag der Mutter und der Großmutter. Luca aus Blankenburg im Harz kam am 13. Juni im Harzklinikum auf die Welt, wie schon seine Mutter Marie Christin und seine Großmutter Cornelia Gebbert.

Oma Cornelia Gebbert sagte der „Bild“: „Wir sind überglücklich, können ab jetzt immer zusammen feiern.“ Wie die Zeitung schreibt, stehen die Chancen für diese ungewöhnliche Konstellation bei eins zu 50 Millionen.

Auch wenn es ungewöhnlich ist, kommt es doch immer wieder vor, dass Eltern oder Geschwister am gleichen Tage Geburtstag feiern: Prominentes Beispiel ist der französische Fußballer Antoine Griezmann: Alle seine drei Kinder wurden am gleichen Datum geboren – dem 8. April.

Im Jahr 2021 berichtete die „Offenbacher Post“ außerdem über eine Familie aus Offenbach, die am 31. Oktober auch drei Geburtstage feiert: Der Vater Thomas sowie die beiden Töchter Panagiota und Kyriaki wurden an dem Datum geboren.

Rekordhalter ist allerdings eine Familie aus den USA: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, bekam Familie Cummins zwischen 1952 und 1966 fünf Kinder am 20. Februar und schaffte es damit sogar in das Guinness-Buch der Weltrekorde – die Wahrscheinlichkeit für so eine Konstellation liegt bei eins zu 17,8 Milliarden.