In São Paulo decken Behörden auf, wie Helfer der Drogenmafia Gepäckstücke von Passagieren voller Drogen austauschen. Einer der Flüge ging auch nach Frankfurt, nun sitzen zwei Brasilianerinnen in Deutschland offenbar unschuldig in Haft.

Opfer der Drogenmafia: Warum zwei Brasilianerinnen offenbar unschuldig in Deutschland in Haft sitzen

Als Jeanne P. (40) und Katyna B. (44) auf dem internationalen Flughafen Guarulhos in der brasilianischen Millionen­metropole São Paulo den Flieger Richtung Frankfurt bestiegen, freuten sie sich auf einen erholsamen dreiwöchigen Urlaub. Begonnen hatte ihre Reise am 4. März in ihrer zentral­brasilianischen Heimatstadt Goiania, es folgte ein Umstieg in São Paulo in Richtung Frankfurt, finaler Zielort war eigentlich Berlin. Doch die Reise nach Deutschland entwickelte sich für die beiden Brasilianerinnen zu einem nicht enden wollenden Albtraum, denn in ihrem vermeintlichen Gepäck wurden am Frankfurter Flughafen 40 Kilo Kokain gefunden.

Nun befinden sich die Tierärztin und die Unternehmerin seit Anfang März in deutscher Untersuchungshaft. Allerdings sind die beiden Brasilianerinnen offenbar komplett unschuldig. Denn Ermittlungen der brasilianischen Bundespolizei ergaben, dass Mitarbeiter am Flughafen Guarulhos im Sperrbereich die Koffer ausgetauscht hatten.

Die Gepäckbänder der beiden Brasilianerinnen wurden von ihren eigentlichen Koffern entfernt und auf fremden Koffern voller Drogen angebracht. Belegt seien diese Ermittlungen durch Video­aufzeichnungen. Inzwischen sind auch ein Hauptverdächtiger (24) sowie fünf weitere Personen in São Paulo verhaftet worden. Isaac A. war bereits im April 2021 erstmals ins Visier von Fahndern geraten, nachdem eine ausländische Fluggesellschaft drei Beschlag­nahmungen von Koffern mit Kokain in Europa gemeldet hatte. Doch der Mann durfte weiterarbeiten.

Deutschland fordert Beweise

„Alles deutet darauf hin, dass sie unschuldig sind“, sagte der Obmann der Polizei der Heimatprovinz Goias, Rodrigo Teixeira, auf einer Pressekonferenz zum Fall der Frauen, über den in den brasilianischen Medien ausführlich berichtet wird.

Anwältin Lara de Almeida sagte CNN Brasil: „Sie sind in keinem guten körperlichen und geistigen Zustand. Sie leiden sehr.“ Nach Angaben der Juristin wollen die deutschen Behörden über das brasilianische Justiz- und das Außenministerium, das für die Übermittlung von Dokumenten im Zusammenhang mit Gefangenen in anderen Ländern zuständig ist, Zugang zu den Beweisen erhalten. Bis dahin müssen die beiden Brasilianerinnen offenbar in Haft bleiben.

Die Drogenmafia nimmt mit ihrer Praxis bewusst in Kauf, dass unschuldige Touristen und Touristinnen in den meist europäischen, nordamerikanischen oder asiatischen Ankunftsländern, wo für ein Kilogramm Kokain Straßen­verkaufs­preise bis zu 60.000 Euro erzielt werden können, für Jahre hinter Gitter wandern, wenn sie ihre Unschuld nicht beweisen können. Auch Jeanne und Katyna hätte dieses Schicksal gedroht, wenn die brasilianischen Behörden der Mafia nicht auf die Schliche gekommen wären. Wie viele Koffer unschuldiger Touristen schon vorher in São Paulo „bearbeitet“ wurden, weiß niemand. Genauso wenig, wie viele eigentlich Unschuldige, die ihre Reise aus São Paulo antraten, irgendwo auf der Welt im Gefängnis sitzen und wer die Hintermänner sind, die in Frankfurt auf die Annahme des Kokains im Straßen­verkaufs­wert von 2,4 Millionen Euro gewartet hätten, wäre der Plan der Mafia aufgegangen.