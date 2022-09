Drogenhandel, Waffen und Betrug mit Corona-Hilfen: Organisierte Kriminalität verursachte 2021 Milliardenschaden

Berlin. Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Banden in Deutschland hat 2021 enorm zugenommen. Hauptgrund für den Anstieg um rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 696 Verfahren sind Informationen, die aus der 2020 entschlüsselten geheimen Kommunikation von Verbrechern über den Anbieter Encrochat stammen.

Wie das am Mittwoch vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichte Lagebild Organisierte Kriminalität (OK) zeigt, sind auch immer mehr Tatverdächtige, die OK-Gruppierungen zugerechnet werden, bewaffnet. Lag der Anteil der bewaffneten Tatverdächtigen 2020 noch bei rund 6,4 Prozent, so wurde im vergangenen Jahr bei 7,5 Prozent der Verdächtigen eine Waffe sichergestellt.

Der Polizei in den Niederlanden und Frankreich war es 2020 gelungen, mehr als 20 Millionen geheimer Encrochat-Nachrichten abzuschöpfen. In der Folge wurden auch in Deutschland zahlreiche Drogenhändler verurteilt.

Schaden durch OK lag 2021 bei 2,2 Milliarden Euro

Dass die Zahl der Betrugsdelikte im vergangenen Jahr stark zugenommen hat, zeigt laut BKA, wie schnell manche Verbrecherbanden auf neue Tatgelegenheiten reagieren. So hat sich die Zahl der Verfahren, in denen Bezüge zur Corona-Pandemie festgestellt wurden, in 2021 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. „Dieser Anstieg ist in hohem Maße auf die unrechtmäßige Beantragung und Nutzung von Corona-Soforthilfen der Bundesregierung zurückzuführen“, heißt es in dem Lagebild, das BKA-Präsident Holger Münch in Berlin zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorstellte.

Den durch OK-Gruppierungen im vergangenen Jahr verursachten finanziellen Schaden gibt das Bundeskriminalamt mit 2,2 Milliarden Euro an. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag die Summe bei rund 837 Millionen Euro.

