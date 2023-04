Wie ein Tattoo mehr Menschen zur Organspende bewegen soll

Mit einem Tattoo Leben retten: Das ist die Idee hinter der Aktion Opt.Ink des Vereins Junge Helden. Ein einfaches Symbol auf der Haut soll die Bereitschaft zur Organspende zeigen und dem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken. Das Design, das vom Tattookünstler Gara entworfen wurde, besteht aus einem Kreis und zwei weiteren Halbkreisen. Die geometrische Form soll ein Symbol für die Organspende darstellen und beinhaltet zudem die Buchstaben O und D für „Organ Donor“ (dt. Organspender/-spenderin).

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) warten rund 8500 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan. Gleichzeitig sinkt jedoch die Zahl der Menschen, die in eine Organspende einwilligen. Anna Barbara Sum, Mitbegründerin von Junge Helden, beobachtet diese Entwicklung mit Sorge: „Wir haben uns gedacht, wir müssen etwas machen, das für mehr Aufmerksamkeit sorgt.“ Daraus wurde die Idee eines kostenlosen Tattoos, mit dem die Bereitschaft zur Organspende symbolisiert wird. Zahlreiche Tattoostudios in ganz Deutschland beteiligen sich an der Aktion.

„Eines der größten Geschenke für uns ist, dass sich so viele Artists anschließen, die ihre Zeit und Materialien investieren“, sagt Sum. Einige Studios bieten die kostenlosen Tattoos nur an bestimmten Tagen an, andere durchgehend und wieder andere tätowieren das Symbol kostenlos in Kombination mit einem bezahlten Tattoo. Auf der Internetseite von Opt.Ink finden Interessierte eine Übersicht mit allen teilnehmenden Studios.

Viel Zuspruch für die Aktion

Zum ersten Mal präsentiert wurde die Aktion im Januar auf einer Tattoo Convention in Braunschweig. Sum berichtet, dass im Laufe des Events bereits ungefähr 35 Opt.Ink-Tattoos gestochen wurden: „Wir waren total überwältigt vom Feedback. Die Tätowiererin aus Berlin, die für uns vor Ort war, war komplett ausgebucht.“ Ob Frau Sum sich schon selbst unter die Nadel gelegt hat? „Natürlich! Bei uns im Verein hat praktisch jeder das Tattoo.“

Der Launch der Kampagne in Braunschweig wurde auch von Schauspieler Wilson Gonzales Ochsenknecht besucht. Bei dieser Gelegenheit ließ der 33-Jährige sich das Organspendesymbol auf den Unterarm tätowieren. Gegenüber der Zeitschrift „Gala“ sagte er, das Tattoo sei ein „Symbol, dass man einen Organspendeausweis haben sollte und damit Menschen helfen kann“. Nach Angaben des Vereins Junge Helden wurden bereits ungefähr 400 Opt.Ink-Tattoos gestochen.

Der Name Opt.Ink ist abgeleitet vom Englischen „opt in“ (dt. zustimmen) und Ink (dt. Tinte). In Zusammenhang mit der Organspende bezieht sich „Opt In“ auf die Zustimmungsregelung, die besagt, dass Personen, die Organe spenden wollen, dafür ausdrücklich zustimmen müssen. In Deutschland gilt eine abgewandelte Form davon: die Entscheidungslösung. Demnach dürfen Organe und Gewebe nach dem Tod nur entnommen werden, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten zugestimmt hat oder – falls keine Entscheidung vorliegt – wenn die Angehörigen zustimmen.

Deshalb betont der Verein Junge Helden auch immer wieder, wie wichtig das Gespräch mit den Angehörigen ist. Das Tattoo sei ein „guter Gesprächsstarter“, um mit Freunden und Familie über das Thema zu sprechen, sagt Mitbegründerin Sum.

Ein Ersatz für den Organspendeausweis?

Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) begrüßt das Engagement der Jungen Helden. „Grundsätzlich ist jede Kampagne, die für positive Aufmerksamkeit sorgt, gut“, sagt Birgit Blome, Leiterin des Bereichs Kommunikation bei der DSO. Immer noch gebe es zu wenige Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und eine Entscheidung treffen.

Jedoch sieht Blome das Tattoo auch „eher als Statement“ und nicht als Ersatz für einen Organspendeausweis. „So ein Ausweis ist natürlich viel differenzierter und Änderungen sind leichter vorzunehmen als bei einem Tattoo“, erklärt Blome. Im Ausweis gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, die Spende auf bestimmte Organe zu beschränken oder eine Vertrauensperson zu benennen.

Egal, ob Ausweis oder nicht: Vor einer Organspende sprechen Ärztinnen und Ärzte immer mit den Angehörigen. Für diese kann ein Tattoo eine wichtige Orientierung sein, wenn keine Entscheidung der verstorbenen Person vorliegt.

Die BZgA veröffentlichte im März eine Studie, aus der hervorgeht, dass 84 Prozent der Befragten eher positiv zum Thema Organ- und Gewebespende eingestellt sind. 61 Prozent haben bereits eine Entscheidung zur Spende getroffen und 44 Prozent davon haben ihre Entscheidung auch schriftlich entweder im Organspendeausweis und/oder in einer Patientenverfügung festgehalten.