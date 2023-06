Eine furchtlose Frau

London. Glenda Jackson wurde in Hollywood gefeiert und mit Preisen überhäuft. Leicht schmeicheln aber konnte man ihr nicht. „Wenn ich für manche Menschen zu stark bin, so ist das ihr Problem“, sagte sie einmal. Die Schauspielerei betrachtete die Britin dabei „als einen ernsthaften Job für ernsthaft denkende Menschen“, nur um diesen dann auf dem Höhepunkt ihrer Karriere für die Politik aufzugeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor einigen Jahren erfolgte dann ihr überraschendes Comeback als Schauspielerin. Nun ist die zweifache Oscarpreisträgerin im Alter von 87 Jahren „friedlich in ihrem Zuhause in London im Kreis ihrer Familie nach kurzer Krankheit gestorben“, schrieb ihr Agent in einer Mitteilung am Donnerstag.

Oscarpreisträgerin Glenda Jackson: Tochter einer Putzfrau und eines Maurers

Jacksons Pfad zum Erfolg war alles andere als vorgezeichnet. Sie wurde 1936 in Birkenhead, einer Hafenstadt im Nordwesten Englands, als erste von vier Töchtern geboren. Ihr Vater war ein Maurer, ihre Mutter arbeitete als Putzfrau. Das Gymnasium verließ sie im Alter von 15 Jahren, um bei einer Drogeriemarktkette Geld zu verdienen. Nachdem sie in einer örtlichen Theatergruppe ihre Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckt hatte, bewarb sie sich bei der einzigen Schauspielschule, von der sie je gehört hatte: die der Royal Academy of Dramatic Art in London. Sie machte ein Stipendium zur Bedingung, um studieren zu können. Das Vorhaben glückte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Königin Elizabeth II. (links) begrüßt die damalige Parlamentsabgeordnete und Schauspielerin Glenda Jackson im National Maritime Museum vor einem großen Porträt von Königin Elisabeth I. (Archivbild). © Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Nachdem Jackson 1964 der Royal Shakespeare Company beigetreten war, gelang ihr ein Jahr später der große Durchbruch mit Peter Brooks Bühneninszenierung von Marat/Sade, einem Drama des Schriftstellers Peter Weiss. Die Produktion wurde an den Broadway verlegt und 1967 verfilmt. Es war der Auftakt für ihren Erfolg in den USA. 1969 gewann Jackson ihren ersten Oscar für ihre Rolle in dem Film „Women in Love“ („Liebende Frauen“). Nachdem sie ihren Sohn Dan zur Welt gebracht hatte, ihr einziges Kind mit Roy Hodgesstand, mit dem sie bis 1976 verheiratet war, stand sie rasch für weitere Filme und Serien vor der Kamera.

Glenda Jackson nahm an keiner Oscarpreisverleihung teil: „Nicht so wichtig, wie alle denken“

So spielte sie Königin Elisabeth I. in dem TV-Sechsteiler „Elizabeth R“, der zwei Emmys gewann. 1973 wurde sie mit ihrem zweiten Oscar für ihre Rolle als Vickie in der romantischen Komödie „A Touch of Class“ („Mann, bist du Klasse!“) ausgezeichnet. Dabei war sie jedoch bei keiner einzigen der Zeremonien in Los Angeles dabei. Sie tauchte dort nicht auf, weil die Oscars seien ohnehin „nicht so wichtig, wie alle denken“, sagte sie einmal.

Die britische Schauspielerin Glenda Jackson hält ihren Oscar in der Hand, den sie für ihre Darstellung in dem Film „Liebende Frauen“ gewonnen hat (Archivbild). © Quelle: Robert Dear/AP

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Statt sich auf ihrem Erfolg ausruhen, suchte sich die Britin ein neues Projekt. 1981 begann sie ein Studium der Soziologie. Nachdem Jackson schon im Alter von 16 Jahren der Labour-Partei beigetreten war, wuchs ihr Interesse an der politischen Bühne. 1990 gewann sie eine Vorwahl in einem Londoner Wahlbezirk und kandidierte für das britische Unterhaus. 1992 wurde sie schließlich ins Parlament gewählt. Ihre Tätigkeiten als Schauspielerin hatte sie bereits im Wahlkampf auf Eis gelegt. Jackson saß daraufhin 23 Jahre im britischen Parlament. 1997 war sie in Tony Blairs erstem Kabinett Transportministerin. Sie überwarf sich allerdings 2003 mit ihm. Anlass war der Einmarsch im Irak, bei dem Großbritannien den USA zur Seite stand.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Nachdem sie 2015 ihr Mandat niedergelegt hatte, belebte sie ihre Schauspielkarriere neu. 2018 wurde sie als Hauptdarstellerin in „Three Tall Women“ mit dem US-Theaterpreis Tony ausgezeichnet. 2020 erhielt sie einen weiteren Emmy für ihre Rolle einer Alzheimerkranken im BBC-Drama „Elizabeth is Missing“. Jackson stand noch bis zuletzt mit dem Schauspieler Michael Caine vor der Kamera. Die Premiere ihres letzten Filmprojekts „The Great Escaper“ erlebt sie nun jedoch nicht mehr mit.